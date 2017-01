Psicólogos promovem campanha para incentivar cuidado com saúde mental

Janeiro Branco 12/01/2017 | 11h30 Atualizada em

Psicólogos se uniram para promover uma campanha nacional batizada de Janeiro Branco, inspirada em ações como o Outubro Rosa, que orienta sobre prevenção do câncer de mama. O projeto, idealizado pelo psicólogo Leonardo Abraão em 2012, ganhou neste ano o engajamento de psicólogos em todo o Brasil. A proposta do Janeiro Branco é mostrar às pessoas que elas podem se comprometer com a construção de uma vida mais feliz, promovendo reflexões sobre a importância de cuidar da saúde mental e emocional.



— Por isso foi escolhido o mês de janeiro. O início de um novo ano é um convite a refletir sobre projetos de vida, que impactam diretamente na saúde mental. Além disso, pode ser um marco para que as pessoas priorizem o cuidado com a saúde psicológica, quebrando alguns tabus e preconceitos — explica a psicóloga Cláudia Salvador, que encabeça a iniciativa na região com a colega Patrícia Borges Girardi.



Nesta quinta-feira à noite, em Flores da Cunha, as profissionais irão participar de uma roda de conversa, aberta a toda a comunidade. O debate vai ocorrer às 19h30min na Humann Desenvolvimento Pessoal e Profissional (Rua Júlio de Castilhos, 1270, bairro São José). Também haverá sensibilização de profissionais da área de saúde nos hospitais Pompéia e do Círculo, em Caxias do Sul, durante este mês.



— Queremos desmistificar ideias erradas sobre a psicoterapia. Ela se faz necessária ao desenvolvimento humano. Ainda enfrentamos uma resistência muito grande por parte de médicos e outros profissionais em encaminhar os pacientes para antedimento — revela Patrícia.



Em Caxias do Sul, qualquer pessoa pode solicitar atendimento com um psicólogo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). O encaminhamento é feito via unidade básica de saúde (UBS). Qualquer profissional com formação superior (médico, enfermeiro, nutricionista ou assistente social) pode fazer o pedido de psicoterapia, conforme explica a diretora de Políticas de Saúde Mental da secretaria da Saúde, Vanice Fontanella.



Atualmente, mais de 800 pessoas utilizam os serviços na cidade. O SUS autoriza o atendimento (psicoterapia breve de orientação analítica) durante seis meses, podendo ser prorrogado a pedido do profissional.

Para conhecer mais sobre a campanha, acesse o site www.janeirobranco.com.br.

COMO PROCURAR AJUDA

Em Caxias do Sul, o município mantém três pontos de atendimento, separados de acordo com a idade e perfil do paciente. O encaminhamento se faz na unidade básica de saúde (UBS) mais próxima.



:: Cais Mental: atende crianças e adolescentes com menos de 18 anos



:: Serviço de Psicologia Aplicada (Sepa): o serviço é conveniado junto à Universidade de Caxias do Sul (UCS). Atende a todas as faixas etárias, casais, terapia de grupo e família.



:: Clínica Clélia Manfro: conveniada ao município, atende a pacientes adultos.