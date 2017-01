Projeto prevê melhorias na Rota do Sol para atender exigências do Ibama 

Infraestrutura 15/01/2017 | 17h50 Atualizada em

A Rota do Sol deve passar por melhorias entre Tainhas e o entroncamento com a BR-101, no Litoral. As intervenções são para atender a exigências do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), que exige ações para evitar danos ambientais na rodovia. As informações são da Gaúcha Serra.



A estrada corta pelo menos três áreas de preservação ambiental entre os Campos de Cima da Serra e o Litoral. No fim do ano, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) lançou uma licitação para contratar um projeto das melhorias necessárias no trecho. A empresa vencedora deverá identificar os pontos a serem alterados e elaborar os projetos de execução.



Entre os serviços previstos estão sinalização especial junto a cursos da água e cruzamentos, substituição de defensas metálicas por muretas de concreto, colocação de telas de proteção junto a viadutos, reforço de sinalização em pontos críticos e avaliação de velocidades para possível implantação de controladores de velocidade. O edital também exige um plano de gerenciamento de risco.



As medidas são necessárias para diminuir o risco ou a gravidade de acidentes, especialmente com cargas perigosas. O custo estimado para a elaboração do projeto é de R$ 1,8 milhão. As obras não têm previsão para serem realizadas porque dependem da elaboração dos projetos.