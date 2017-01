Paulo Bellini, o empresário sem fronteiras 

Memória 17/01/2017 | 10h33 Atualizada em

Paulo Bellini, nascido em 20 de janeiro de 1927, conduz uma história repleta de fatos e circunstâncias que gira em torno da evolução do ônibus brasileiro. Visionário, Bellini vem transformando e lapidando o ônibus desde 1949, quando o veículo era rústico. Atualmente, os passageiros viajam usufruindo de ar condicionado, toalete, TV, internet, poltronas sofisticadas, suspensão a ar, frigobar à bordo, direção hidráulica e câmbio automático. O ônibus Marcopolo ostenta um design moderno e arrojado, combinado com um conforto interno indescritível.



Na existência laboriosa, Bellini ingressou na fábrica Nicola não como mecânico e muito menos como um engenheiro especializado. Sua responsabilidades contábil teve a capacidade de administrar uma promissora organização e sensibilidade em perceber que haveria espaço para a evolução do ônibus brasileiro fabricado em Caxias do Sul, bem como orientar a organização na sua função social de gerar empregos e excelentes oportunidades.



Leia mais

Marcopolo: 30 anos de Simps e Sumam

Valter Gomes Pinto e a memória da Marcopolo

Marcopolo 65 anos: anúncios das Carrocerias Nicola em 1960



Os desafios foram imensos nos primórdios. A matéria-prima centrada entre Rio de Janeiro e São Paulo não esmoreceu o ânimo. As referências de projetos específicos não existiam. Tudo era manual, artesanal. No entanto, Bellini atendeu o aprimoramento no transporte coletivo sintonizado com as exigências e recursos da realidade. Na década de 1960, o produto caxiense firmava seus primeiros pilares no mercado nacional e no exterior. O Uruguai foi o primeiro país a adquirir um modelo, em 1961. A exposição no VI Salão do Automóvel de São Paulo (1968) sinalizou novos rumos da Marcopolo.



Em 1981, a construção da unidade de Ana Rech, com a presença do Presidente João Figueiredo, enalteceu a importância da organização na economia industrial, bem como na ampliação de empregos.



Desenvolvendo uma tecnologia própria, para produtos diferenciados, Paulo Bellini não descansou em resultados satisfatórios. Sempre atento, viajou para o exterior e implantou modernos processos de produção.



Hoje, a posição marcante da Marcopolo é o resultado de uma convergência que envolve fornecedores, clientes, colaboradores em companhia de Paulo Bellini. Os ônibus são comercializados para mais de 100 países. Há plantas em sete países: Argentina, Austrália, África do Sul, Colômbia, Índia, México, Egito, Rússia e China. Nos restaurantes locais é possível constatar colaboradores brindando a venda de lotes para o mercado estrangeiros ou recepcionando missões empresariais. Os jovens caxienses encontraram na Marcopolo uma opção de trabalho promissora. Nas plantas e escritórios do exterior pulsa a marca e o potencial automotivo de Caxias do Sul.

Foto: Maicon Damasceno / Agencia RBS

A história de uma liderança

Paulo Bellini evidencia-se pelo seu propósito agregador. Foi com este espírito que surgiu uma equipe comprometida para projetar e lançar com sucesso os luxuosos ônibus da Marcopolo que rodam pelo mundo. No livro Marcopolo _ Sua viagem começa aqui, vislumbra-se uma narrativa fantástica da evolução do ônibus brasileiro, bem como de todos os personagens que acompanharam a saga de Bellini.



No seu relato, Bellini revela as nuances dos primórdios e os desafios de fabricar um veículo cada vez melhor. Também reconhece a dedicação dos parceiros Valter Gomes Pinto, José Antonio Fernandes Martins e Raul Tessari na missão de comandar uma administração responsável. A obra publicada em 2012 salienta números expressivos: são 20 mil colaboradores que trabalhavam nas unidades do Brasil e exterior, cuja produção atingiu 350 mil ônibus.

Paulo Bellini durante a inauguração do Memorial da Marcopolo, em agosto de 2014 Foto: Jonas Ramos / Agencia RBS

A riqueza de simplicidade

Paulo Bellini envolveu-se intensamente no desenvolvimento industrial em Caxias do Sul, Brasil e no mundo. Sintonizado com a exigente evolução tecnológica, não afastou-se do convívio de sua comunidade. Sempre esteve disposto em colaborar com a Festa da Uva. Na sua agenda atribulada, não deixou de prestigiar atividades culturais como a inauguração do Instituto Galló (2012), bem como a rótula Valter Gomes Pinto (2016). Nos momentos recreativos, Bellini aprecia uma saudável pescaria e joga golf. Na foto, o empresário está junto ao memorial Marcopolo, inaugurado em agosto de 2014, que preserva a impressionante história da organização.

Confira outras publicações da coluna Memória



Leia antigos conteúdos do blog Memória