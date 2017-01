Participação de escolas de samba no Carnaval de Caxias deve ser reduzida neste ano 

Sem dinheiro 09/01/2017 | 16h12 Atualizada em

O Carnaval de Caxias do Sul deste ano será marcado pela redução da participação de escolas de samba. Os desfiles devem ser concentrados em uma noite só. Cleberton Ribeiro, presidente da Associação Carnavalesca de Caxias do Sul (Assencar), diz que já foi definido em encontro com agremiações, no começo desse ano, que haverá apenas um grupo. As informações são da Gaúcha Serra.



Das nove agremiações que desfilaram no ano passado, duas já confirmaram que não vão participar do carnaval deste ano, incluindo a campeã de 2016: a Mancha Verde. A outra é a Incríveis do Ritmo, que já definiu que ficará de fora do Carnaval. Cinco escolas de samba confirmaram presença na Rua Plácido de Castro: Filhos de Jardel, São Vicente, Unidos do É o Tchan, Pérola Negra e XV de Novembro. Duas ainda não se decidiram: Protegidos da Princesa e Nação Verde Branco.

Um dos principais motivos para o encolhimento do Carnaval de Caxias é a crise financeira. Segundo Ribeiro, muitas das escolas trabalham com recursos da premiação, que variam de R$ 20 mil a R$ 50 mil, de acordo com a colocação. Verba que seria insuficiente para muitas delas.

— A última campeã, a Mancha Verde, confirmou que não vai desfilar, porque o custo é muito alto e ela não tem recursos. O gasto dela gira em torno de R$ 90 mil — exemplifica o presidente da liga.

A Assencar agora espera a reunião da prefeitura para conferir qual estrutura será oferecida pelo município, como arquibancadas e banheiros. Para tratar da organização da festa, a secretária municipal da Cultura, Adriana Antunes, convocou uma reunião com a associação. O encontro será nesta terça-feira, às 16h, na sede da secretaria, que fica na Estação Férrea.

Segundo Adriana, essa será a primeira reunião oficial sobre o Carnaval 2017. Mas o tema já vem sendo abordado desde o período de transição do governo. A secretária adianta que a prefeitura será parceira e que o desfile vai ser na Rua Plácido de Castro como nos últimos dois anos. A data será fechada na reunião, mas provavelmente no sábado, dia 25 de fevereiro. Quanto aos recursos destinados para a festa, Adriana diz que a situação financeira da prefeitura e da pasta serão apresentadas nesta terça.

— Gosto demais do Carnaval, mas acho que ele precisa ser melhor trabalhado. Essa reunião vai colocar, de forma transparente, a situação em que hoje nos encontramos e propor algumas vias para poder concretizar o Carnaval — afirmou.

O prefeito Daniel Guerra havia afirmado em entrevista à rádio Gaúcha, no final do ano passado, que as festas terão de ser autossustentáveis e que a prefeitura vai gerir o que for essencial.