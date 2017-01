Para valorizar a vida saudável, Centro oferece atividades gratuitas em Caxias do Sul

Cursos 21/01/2017 | 07h02 Atualizada em

Com o propósito de beneficiar mais de 500 pessoas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia inaugura neste sábado o Centro de Vida Saudável, em Caxias do Sul. O espaço abrigará diversas atividades gratuitas e abertas à toda população.

Para estimular o corpo, haverá sessões de pilates, de massagem, de jamp (atividade em trampolim) e de reeducação postural global (RPG). Também estão previstos cursos de inglês, de música e terapias em grupo. Um dos destaques são as aulas de culinária vegetariana com o chef Ricardo Fioravanti, que começam no dia 30 de janeiro e seguem até 5 de fevereiro.O Centro será mantido pela igreja com apoio de voluntários.

Segundo o coordenador do projeto, pastor William Salerno Reimann, a estrutura tem capacidade para absorver três turmas diferentes por turno. Cada grupo pode ter, no máximo, 50 integrantes.A intenção é estimular a população a ter hábitos saudáveis e fazer com que o Centro se transforme num espaço para que as pessoas possam aliviar as tensões do dia a dia e exercer atividades diferentes.

— Queremos ajudar a população de Caxias a ter um estilo de vida saudável. Entendemos que cuidar do corpo é uma questão religiosa — reforça o pastor.O projeto está chegando agora no Brasil, mas existe há muito tempo nos Estados Unidos, segundo Reimann. A inauguração ocorre neste sábado, às 16h.

SAIBA MAIS

- O Centro de Vida Saudável atenderá na Rua Doutor Montaury, 1.441, quase em frente ao Magnabosco.

- As inscrições abrem na segunda-feira, dia 23. Não há pré-requisitos para participar, basta ter vagas sobrando.

- O horário de funcionamento é das 9h às 21h, segunda a sábado.

- Telefone de contato: (54) 98138-8926.