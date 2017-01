Otávio Rocha, em Flores da Cunha, conhece as soberanas da Fecouva

Concurso 08/01/2017 | 18h23 Atualizada em

Passava da meia-noite de sábado quando Otávio Rocha conheceu o trio de soberanas que representará o distrito na 13ª Festa Colonial da Uva (Fecouva) e na 3ª Festa do Moranguinho. A comunidade lotou o Grêmio Esportivo Otávio Rocha e torceu com criatividade, alegria e barulho pelas seis candidatas que disputavam o título, quatro anos após a última edição do evento.

Evelyn Visentin Marzarotto, 20 anos, foi eleita a rainha. Ela representou o Grêmio Esportivo. Ao lado dela, para divulgar o evento, a comunidade e o distrito, estarão as princesas Ingrid Spludoro Molon, 19, representante do Capitel São João Batista, e Kellen Piroli Casagranda, 18, da SER Duque de Caxias da Linha 60. Depois da noite de emoção, o trio teve os primeiros compromissos na manhã de domingo, com a produção de fotos para a divulgação da festa.

A melhor torcida foi a da candidata Andressa Ferrari, do Grupo de Jovens Jucri. O trio e as três embaixatrizes esperam os visitantes entre 18 e 26 de fevereiro. O presidente da festa, Darci Dani, promete um grande evento, já que a comemoração é pelo cinquentenário do evento, cuja primeira edição ocorreu em 1966. Além da gastronomia farta pela qual a localidade é conhecida, a festa contará com exposições, shows e desfiles de carros alegóricos. Outras informações na página do Facebook Fecouva 2017.