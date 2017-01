Otávio Rocha e a sua Festa da Uva

Memória 24/01/2017 | 10h58 Atualizada em

Em época de safra da uva, a coluna relembra a primeira festa em honra à fruta ocorrida em Otávio Rocha, interior de Flores da Cunha — em 2017, o distrito celebra a 13ª edição da Festa, de 18 a 26 de fevereiro.



No Salão Paroquial de Otávio Rocha, o governador Meneghetti inaugura a 1ª Fecouva Foto: Reprodução / Ver Descrição

Em 1910, nas regiões de Teresópolis e Vila Nova Itália, em Porto Alegre, onde era muito forte a presença de imigrantes italianos, foi realizada a 1ª Festa da Uva no Rio Grande do Sul. Em 1913, outro evento típico ocorreu em Garibaldi. A partir de 1931, Caxias do Sul passou a liderar as Festas da Uva com destacada repercussão.



Em 1966, considerando a sua expressiva produção de uvas, além da presença de várias vinícolas e a futura inauguração da Igreja Matriz, surgiu em Otávio Rocha a ideia de realizar uma Festa da Uva, concebida pelo Pe. Pedro Piccoli, vigário da Paróquia.

Em 12 de fevereiro de 1966, o Jornal Pioneiro trazia a seguinte notícia: "Inauguração da Nova Matriz de Otávio Rocha - De 20 a 27, Festa Paroquial da Uva. Dia 20, em meio a diversas solenidades, será inaugurada e benta a nova Igreja Matriz São Marcos, da vizinha localidade de Otávio Rocha, distrito de Flores da Cunha. A nova Igreja, de linhas modernas, constitui-se em conjunto arquitetônico digno de ser admirado. O programa elaborado para as festividades é o seguinte: as 9h30min, recepção ao Governador Ildo Meneghetti, Bispo Dom Benedito Zorzi e demais autoridades e convidados especiais, os quais serão saudados pelo Sr. Alexandre Aurélio Pedron. Às 10 horas, será procedido o corte da fita simbólica, pelo Governador do Estado, seguindo-se a bênção externa do templo por Dom Benedito Zorzi. Ato contínuo, os ofertantes abrirão as portas da nova Matriz, sendo, após celebrada Santa Missa pelo Bispo Diocesano, cantada pelo coro dos Irmãos Maristas. Às 11h30min, inauguração, pelo Governador Meneghetti, da Exposição de Uvas e de Produtos Agrícolas da Paróquia. Ao meio dia, banquete oferecido as autoridades e paraninfos da nova Matriz e às 13 horas, abertura da Exposição e visitação pública, a qual será encerrada dia 27 do corrente. No local, os visitantes serão servidos de uvas de mesa das mais finas castas e vinhos da região. A Comissão organizadora dos festejos, os quais prometem transcorrer com o mais intenso brilhantismo, é integrada pelos Srs. Francisco Caldart e esposa Adélia Sgarioni, Alexandre Pedron, João Zilli, Constantino Tadiello e pelo padre vigário Pedro Piccoli."

As princesas Carmem Schio, Edenir Scopel e Elisabeta Molon e a rainha Teresinha Slaviero juntamente com as crianças Terezinha Molon, Rosane e Rita Caldart Foto: Acervo pessoal / Divulgação

O reinado



As soberanas escolhidas para representar a festa foram Terezinha Slaviero, como rainha, e Elizabeta Molon, Carmem Isabel Schio e Edenir Scopel como princesas. Terezinha foi coroada pela Rainha da Festa da Uva de Caxias do Sul à época, Sílvia Ana Celli.



De 20 a 27 de fevereiro de 1966, Otávio Rocha viveu a magia da sua primeira Festa da Uva. A partir do segundo evento, em 1977, passou a chamar-se Festa Colonial da Uva (Fecouva). Desde 2009, a Fecouva integrou em sua programação a Festa do Moranguinho.

Soberanas da 13ª Festa Colonial da Uva Foto: Airton Nery / Divulgação

Corte

As soberanas da Fecouva 2017 são Evelyn Marzarotto (rainha) e Kellen Piroli Casagranda e Ingrid Molon (princesas).

