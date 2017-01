Operação que combate ambulantes no Centro de Caxias funcionará em horário fixo

Comércio 20/01/2017 | 19h08 Atualizada em

Entrou em operação nesta sexta-feira uma ação que atuará nos principais pontos do comércio ambulante do Centro de Caxias. A medida chama-se Operação Centro Legal e envolve guardas municipais que passarão a coibir esta prática atuando de forma fixa, de segunda a sábado, das 8h às 18h.



— E se for possível, atuaremos aos domingos. Não é nada provisório. É algo permanente. Queremos que se torne outro Centro, outra cara para nossa população, além de atender a uma demanda da CDL e do Sindilojas — avalia o secretário de Segurança Pública e Proteção Social, José Francisco Mallmann.



De fato, no fim da tarde da sexta-feira, não havia ambulantes trabalhando nas principais ruas do Centro. Nem mesmo nas mesmo nas imediações do Hospital Pompéia, principal aglomeração dos vendedores. No ano passado, o Pioneiro contabilizou 25 ambulantes disputando espaço em uma quadra neste ponto, reflexo da crise financeira que acabou incentivando este trabalho informal. Os principais entroncamentos da Avenida Júlio de Castilhos são o foco inicial da operação.



Na tarde da sexta, guardas municipais ficaram espalhados pelas ruas, atuando a pé ou em viaturas. De acordo com o secretário, não houve registro de confusão durante a ação. Segundo a prefeitura, a Operação Centro Legal pretende orientar e encaminhar quem estiver na ilegalidade para o Sistema Nacional de Emprego (SINE) e a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), que dispõe de um cadastro de vagas no comércio.



Público que demonstra maior insatisfação com a atuação dos ambulantes, os comerciantes estão na expectativa de que a ação se repita, conforme prometida pela prefeitura.



— Há dias que eles colocavam todos os itens de venda na frente na minha loja e não era possível nem ver a nossa vitrine — opina o comerciante Januário Bulla, proprietário da Loja Bulla.