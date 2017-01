O verão nas piscinas do Juventude

Memória 27/01/2017 | 10h34 Atualizada em

Nos dias de calor, é comum as pessoas se refrescarem em locais como rios, cachoeiras, piscinas e praias. Em Caxias do Sul não é diferente. Desde 1962, o Recreio da Juventude – fundado em 1912 – conta com piscinas em sua vasta sede campestre, proporcionando lazer e bem-estar para seus sócios.

Uma reportagem publicada no jornal Pioneiro em 14 de janeiro de 1967 retrata a beleza cinematográfica do local e destaca, principalmente, o deleite de jovens e crianças a cada verão.



"A piscina para a garotada, muita grama para um futebol informal ou alguns exercícios de volei em meio a muito verde, e lá no fundo do terreno da sede campestre um um enorme parreiral, a uva amadurecida aos poucos, isso sem darmos em longas passadas, um passeio breve, pelo lindo e frondoso mato, que encobre sob suas ramagens, churrasqueiras, mesas e bancos de pedra, e com água potável por todos os lados."



A matéria também ressalta que a água de ambas as piscinas do clube são rigidamente tratadas, sem problemas de nenhuma natureza, visto que a casa de máquinas e os responsáveis pelo setor se encarregam deste árduo trabalho.



Mesmo com o passar dos anos, as piscinas continuam sendo o ponto de encontro de associados da veterana agremiação.



Registro da sede campestre em 1971 Foto: Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

A sede campestre



Em 1958, foi adquirido um terreno de propriedade de Luiz de Stefani, onde encontra-se hoje a Sede Campestre da agremiação. À época, a terra ainda pertencia à zona rural e era formada pelos lotes sete e nove do Travessão Dom Pedro II, na 7ª Légua.



Após a aquisição, na gestão de Ilmo Guilherme Robinson, iniciou-se a limpeza do terreno e a projeção para construção da primeira piscina, ocorrida em 1961. No ano seguinte, a piscina já estava pronta e as primeiras quadras de tênis começaram a ser construídas.

