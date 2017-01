O patrimônio histórico de Antônio Prado

Memória 30/01/2017 | 11h06 Atualizada em

Considerada a cidade mais italiana do Brasil, Antônio Prado possui um rico Patrimônio Histórico e Artístico constituído por casas de madeiras e alvenaria construídas pelos imigrantes italianos no final do século 19 e início do século 20. Tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1989, as edificações estão espalhadas pelas principais ruas do centro.



O acervo arquitetônico em área urbana é o maior quando se refere à imigração italiana no Brasil. Além das casas, Antônio Prado também herdou a cultura dos imigrantes por meio da gastronomia e do dialeto vêneto. Abaixo, confira a história de algumas das construções tombadas no município.

Construída em alvenaria, a igreja demorou seis anos para ficar pronta, de 1891 a 1897 Foto: Acervo Museu Municipal de Antônio Prado / Divulgação

Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus

Endereço: Av. dos Imigrantes, 189

Data de construção: de 1891 a 1897; reformas em 1899 e entre 1925 e 1928



Alexandre Pellegrini foi o primeiro padre de Antônio Prado. Em 1888, rezou a primeira missa no Barracão dos Imigrantes, onde proferiu "Homens livres do orbe! Eis aqui a terra de promissão. Só com os braços conquistareis o pão e a liberdade". Por iniciativa de Pellegrini, a igreja matriz tem até hoje como padroeiro o Sagrado Coração de Jesus.



Construída em alvenaria, a igreja demorou seis anos para ficar pronta. Em 1899, sob o ordenamento do padre Fasulo, passou por sua primeira reforma. Em 1911, chegaram, puxados por carretas, os três sinos da igreja: o maior, de 890 quilos, e o menor, de 464 quilos. Em 1912 foi erguido ao lado esquerdo da igreja o campanário de madeira para abrigar os novos sinos.



Na segunda reforma, entre 1925 e 1928, foram instalados novos vitrais e construídas escadarias para melhorar o acesso ao local. Já na década de 50, o artista italiano Emilio Benvenutto Zanon foi contratado para fazer as pinturas internas do templo.

Em 1995, a conhecida Casa da Neni serviu como cenário para o filme "O Quatrilho" Foto: Acervo Museu Municipal de Antônio Prado / Divulgação

Casa de Antônio Bocchese, ou Casa da Neni

Endereço: Rua Luiza Bocchese, 34

Data da construção: 1910

Em 1910, Antônio mandou construir a casa de madeira com dois pisos, no intuito de abrigar na parte térrea, de frente para a rua, sua casa de ourivesaria, já que ele trabalhava com ouro, prata e outros metais.



Depois de um tempo, a casa passou a pertencer à sua filha, Joana Magdalena Bocchese, conhecida por Neni. Durante anos, ela manteve uma loja de comércio de objetos variados, inclusive religiosos, por isso ficou conhecida como a Casa da Neni.



Dois anos após sua morte, em 1981, Valdomiro Bochese comprou a casa e manteve uma loja de artesanato. Em 1986, a edificação foi utilizada como símbolo nas comemorações do Centenário da Colonização Italiana em Antônio Prado. Em 1995, a casa também serviu como cenário para o filme O Quatrilho.

