Motorista de caminhão morre na ERS-122, em Flores da Cunha

14/01/2017

Um acidente no início da manhã deste sábado fez mais uma vítima na Serra. O motorista de um caminhão com placas de Nova Pádua morreu em um acidente na RS-122, em Flores da Cunha. O veículo tombou após chocar-se contra um paredão no km 108 da rodovia.



Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a vítima é Junior Menin, 27 anos. O trânsito na rodovia ficou bloqueado até as 11h30min.



Esse é o segundo acidente com morte no final de semana na região. O primeiro ocorreu no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul, durante a madrugada.



Com informações da Gaúcha Serra.