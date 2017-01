Morte de jovem atropelada em Caxias expõe baixo número de doadores de órgãos

Solidariedade 25/01/2017 | 07h02 Atualizada em

A morte de Rafaela Maino Ferreira, atropelada por um motociclista na madrugada do dia 14, gerou comoção entre familiares e amigos, e também serviu para mostrar que a negativa de familiares em relação à doação de órgãos ainda é grande em Caxias. A jovem de 16 anos teve morte cerebral, quando há a interrupção irreversível das atividades cerebrais e do tronco cerebral, e foi um dos três casos registrados no Pompéia neste ano em que a doação de órgãos poderia ocorrer sem restrições. Na hora em que a família confirmou que Rafaela seria uma doadora, teve uma surpresa:

— O pessoal do hospital nos parabenizou, dizendo que éramos a primeira família neste ano a liberar a doação de órgãos. Que poucos pessoas estão conscientes da importância desse gesto. Mesmo com o coração dolorido nesse momento, ficamos felizes porque fizemos a vontade de Rafaela, que sempre nos disse que gostaria de doar seus órgãos. Vamos salvar vidas e fazer com que ela alegre muita gente que pode estar há muito tempo esperando por um órgão para viver melhor — diz uma das irmãs de Rafaela, Camila, 22 anos.

Enfermeira da Organização de Procura por Órgãos 3 (OPO 3), no Pompéia, Ana Paula Concatto Casagrande confirma a informação passada por Camila e acrescenta que a liberação da doação de órgãos pelas famílias está cada vez mais difícil. Ela afirma que, no ano passado, o hospital registrou 80 óbitos por mês. Destes, 43 tiveram morte encefálica e, deste total, somente 22 famílias autorizaram a doação.

— É um número muito baixo. Muitos ainda desconhecem a importância do gesto e isso é muito triste. Hoje, a doação de órgãos só ocorre após a autorização da família, não existe um documento que libere se a família negar. Então é muito importante que esse assunto seja discutido em casa, para que todos estejam cientes das vontades dos familiares — destaca Ana Paula.

'Ela não participava de rachas'

A Delegacia de Trânsito ainda investiga como ocorreu o atropelamento de Rafaela na madrugada de 14 de janeiro, um sábado. Testemunhas apontaram que o acidente foi provocado por uma disputa de um racha entre dois motociclistas no loteamento Vitória. Em depoimento, algumas pessoas afirmaram, segundo a delegada Suely Rech, que a jovem atravessava a via quando foi atingida por uma moto no momento em que o piloto empinava o veículo. Um suspeito de 18 anos foi identificado, mas ainda não foi encontrado pela polícia.

Camila Maino, irmã de Rafaela, diz que a jovem morava no bairro Petrópolis e não tinha o costume de frequentar o loteamento Vitória. Naquela noite, a adolescente teria dito para a mãe que iria para uma loja de conveniência no final da Sinimbu. Mas teria sido convencida por amigos a ir para o local onde ocorrem os rachas entre veículos no Vitória.

— A Rafaela era muito responsável. Sempre mandava fotos para a mãe dos lugares que frequentava com os amigos. Ela não se envolvia com rachas e, naquela noite, saiu para se divertir — acrescenta Camila.

Com a morte de Rafaela, na segunda, a investigação passa a ser de homicídio. Porém, a delegada afirma que ainda é necessário avaliar as circunstâncias. Quem tiver informações sobre o caso pode denunciar anonimamente pelo telefone 197, da Polícia Civil.