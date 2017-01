Moradores de São Francisco de Paula acreditam que cheia de açude contribuiu para enchente em Rolante

Alagamentos 06/01/2017 | 14h58 Atualizada em

No início da manhã desta sexta-feira, vídeos e informações postadas nas redes sociais afirmavam que o alagamento na cidade de Rolante teria iniciado após o rompimento de uma barragem em São Francisco de Paula. Depois, as informações foram de que a grande quantidade de água que chegou na cidade teria vindo de um açude que fica em Rincão Kroeff, distrito de São Chico. A localidade fica distante 35 quilômetros do município da Serra e é acessada pela ERS-020.



Embora os bombeiros não acreditem nessa versão, muitos moradores de Rincão garantem que um açude, que foi esvaziado há menos de uma semana, possa ter iniciado parte da enchente.



Parte da casa da família de Leori Pereira, 55 anos, ficou alagada no final da tarde de quinta-feira. Ainda na manhã desta sexta, a filha Daiane, 31, tentava tirar a água que destruiu móveis e queimou eletrodomésticos da família.



— Perdemos muita coisa. Mas o pior foi o pânico que sentimos. Parecia que a casa seria arrastada — contou a jovem.



A residência dos Pereira fica próxima da de Lucas Mazzurana, 18, dono do açude que estava vazio nesta sexta.

Com a chuva torrencial que caiu na quinta, o açude encheu, mas não conseguiu segurar a água Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Ele explica que limpou o açude há poucos dias para começar a criar peixes no local. Com a chuva torrencial que caiu na quinta, o açude encheu, mas não conseguiu segurar a água.



— Caiu muita chuva. Moro aqui há 10 anos e nunca vi algo assim. Não acho que o problema foi só aqui porque aqui perto tem mais de 10 açudes. Acho que a chuva fez com que todos enchessem e transbordassem. Aí, infelizmente, as casas que ficam lá embaixo foram prejudicadas — explica Mazzurana.



A casa de Pereira foi a mais prejudicada e a força da água quase levou o carro da família. Nesta sexta, o veículo estava amarrado a uma árvore por garantia.



— Acredito que, como a família (Mazzurana) limpou há pouco o açude, a terra não secou direito e a água não foi sugada. Mas não é culpa de ninguém, foi um acidente. Nós tivemos prejuízos, mas o pessoal de Rolante está bem pior. Eu acho que essa água que escorreu daqui foi direto pra lá. Eles ficam aqui embaixo de nós, dá uns 25 quilômetros de distância. A água dos açudes aqui se encontra com a água do Rio Mascarada, que fica perto de Rolante — diz Pereira.



Sérgio Gajardo, bombeiro de São Francisco de Paula, esteve no rincão dos Kroeff na manhã de sexta e não acredita que a cheia no açude possa ter ocasionado a enchente em Rolante.



— É um açude de 40x40, com no máximo um metro de profundidade. É pequeno para fazer um estrago grande. E as barragens de São Francisco encheram em função da chuva torrencial, mas não transbordaram. Chegaram a dizer que tivemos que tirar famílias de casa de barco, mas isso não existiu — diz Gajardo.