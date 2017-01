Missa lembra os 50 anos da morte do padre João Schiavo, em Caxias

Religião 27/01/2017 | 06h05 Atualizada em

Uma missa de ação de graças, às 19h desta sexta-feira, marca os 50 anos da morte do padre João Schiavo em Caxias do Sul, religioso que deve ser beatificado ainda neste ano.

A celebração ocorre na capela erguida sobre o túmulo do sacerdote no distrito de Fazenda Souza. A missa será presidida pelo vigário-geral da Diocese de Caxias do Sul, padre Jairo Gusberti, e terá animação do padre Osmar Coppi, da Congregação dos Pobres Servos da Divina Providência. Haverá ainda a presença do postulador da causa de beatificação, padre Orides Ballardin.

A organização disponibilizará um ônibus com 54 lugares, que sai da Igreja Leonardo Murialdo, na Rua Doutor Montaury, centro de Caxias, às 16h desta sexta-feira. A passagem de ida e volta custa R$ 10.

O padre João Schiavo nasceu na Itália, no dia 08 de julho de 1903, e faleceu no dia 27 de janeiro de 1967, em Caxias do Sul. Em dezembro do ano passado, o Papa Francisco autorizou a Congregação das Causas dos Santos a promulgar o Decreto de Reconhecimento do Milagre de cura do caxiense Juvelino Carra, atribuído à intercessão de Schiavo.

Em breve, deverá ser anunciada a data da beatificação que será realizada em Caxias, possivelmente em outubro de 2017.