Ministério Público aponta melhorias urgentes no canil municipal de Caxias

Meio Ambiente 31/01/2017 | 09h14 Atualizada em

A estrutura precária que dificulta os cuidados de 950 cães e gatos que habitam o canil municipal, antiga chácara da Soama, segue revoltando voluntários da causa animal. Desta vez, houve denúncia ao Ministério Público (MP) sobre possíveis maus-tratos na chácara que está sob o comando da prefeitura desde setembro do ano passado, o que não se confirmou. Nas redes sociais, circulam fotos de cachorros magros e com alguns problemas de saúde, onde integrantes de ONGs pedem mais atenção da prefeitura com o assunto. Contudo, uma inspeção do MP realizada na quarta-feira passada, articulada pela promotora Janaína de Carli, resultou em um documento que será entregue nesta semana com apontamentos sobre medidas de urgências e outras a longo prazo que precisam sair do papel. Não é a primeira vez que a promotora exige intervenções no local.

O trabalho na chácara é executado por seis profissionais, sendo uma única veterinária, que limpam a sujeira diária dos quase mil cães e gatos e aplicam medicações, além de encaminhar adoções.

— Não há maus-tratos ali, como não havia quando estava no comando da Soama. As medidas que elencamos são as que entendemos como necessárias, urgentes ou muito urgentes. O que acontece ali é que não há estrutura, é tudo muito precário. É dificil para os animais e para as pessoas que precisam trabalhar diariamente ali — afirma a promotora.



Segundo a veterinária que atua integralmente na chácara, Ana Caroline Rossi, não falta ração nem medicação aos animais. Uma licitação que garante a comida foi encaminhada, e há também doações da comunidade. Em média, cinco animais têm sido adotados por semana _ o que deve ser estimulado a partir da criação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, iniciativa reivindicada há anos pela causa animal, e que está sob o comando da veterinária Marcelly de Souza Paes. A carioca que está no Sul há 30 anos está habituada a lidar com projetos ligados ao poder público e entidades ligadas à causa na Capital gaúcha. Compõem o departamento, uma médica veterinária e uma servidora pública. Ainda que o projeto de um novo canil esteja em estudo, ela promete algumas medidas emergenciais:



— Vamos dobrar o número de funcionários, de 6 para 12, em um novo contrato. O novo gradil também está pronto, para 50 animais, e resta a instalação dos portões, o que deve ser feito em 20 dias. Questões como ratos, um grande problema, está sendo trabalhado com um plano de ação para logo.

O canil municipal pode acolher parte dos 200 animais da Associação Caxiense de Proteção aos Animais São Francisco (Apas), cujo terreno onde está instalada é alvo de processo de reintegração de posse.

PROBLEMAS

Em dezembro, a veterinária responsável pelo atendimento na chácara encaminhou um documento com itens críticos que demandam medidas urgentes ao então secretário do Meio Ambiente, Adivandro Rech, e ao prefeito Daniel Guerra. Veja abaixo os problemas mais críticos:

:: Não há câmeras, o que facilita o abandono de animais na frente da chácara.

:: Não há guarda municipal.

:: O cercamento é insuficiente, sendo necessário muros em todo o perímetro.

:: Não há telefone, computador e internet para registrar prontuários, organizar o local e se comunicar externamente.

:: Não há vestiários.

:: Não há banheiro separado por sexo para funcionários.

:: Não há balança para pesar os animais em tratamento.

:: Banheiro do ambulatório está em péssimas condições.

:: Há apenas um médico veterinário.

:: ONGS, comunidade, MP e Poder Judiciário entregam animais para serem alojados no canil, já operando em capacidade máxima.

:: Não há manutenção em piso, portões, telhados e telas.

:: Instalações elétricas em precárias condições.

:: Não há canalização de esgoto adequada nos canis coletivos ou individuais.

:: Não há convênio formalizado com instituições de ensino com o curso de medicina veterinária ou alguma clínica ou hospital para atendimentos especializados ou emergência.

Nova licitação

A secretária municipal do Meio Ambiente, Patrícia Rasa, está ciente que um dos seus desafios na administração da pasta é organizar tudo o que diz respeito ao canil municipal de Caxias do Sul, que passou a ser administrado pela prefeitura em outubro do ano passado, após 18 anos sob comando da Soama. A largada dos trabalhos foi dada com a criação do Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal. Mesmo assim, o planejamento e as ações para os próximos quatro anos de gestão são longos e incluem também economia: segundo Patrícia, hoje, a pasta possui um déficit de R$ 10 milhões no seu orçamento.

Patrícia Rasa está comandando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente Foto: Roni Rigon / Agencia RBS



Em relação ao canil municipal, atualmente, há uma empresa que faz a administração do espaço, contratada de forma emergencial. O contrato encerra em abril. Segundo a secretária, estão em andamento licitações para contratação de uma nova empresa e para compra de ração para atender os quase mil animais que ocupam o espaço em São Virgílio da 6ª Légua. A alimentação dos animais vem sendo adquirida por meio de assinaturas de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).



— Recebemos o local em janeiro deste ano em situação precária. Esse departamento foi criado para atender as demandas relativas ao bem-estar dos animais de todo o município, como o controle de zoonoses, controle de natalidade e também a questão dos equinos — explica Patrícia.



Patrícia garante que está em análise a contratação de estagiários para reforçar as ações. Ela também diz que ainda estuda campanhas de adoção para diminuir a população do canil. Porém, não há data prevista para uma feira ocorrer.



— Antes, temos que fazer uma triagem dos animais e fazer um cadastro das pessoas interessadas — explica a titular da pasta.

Futuro da APAS indefinido

Outro ponto a ser analisado com urgência pela secretaria é a situação da reintegração de posse de um terreno particular onde vivem cerca de 250 cães e gatos da Associação Caxiense de Proteção aos Animais São Francisco (Apas), de responsabilidade do ex-vereador Flávio Soares Dias. Com a reintegração compulsória do terreno no loteamento Jardim Embaixador, os animais devem ficar sem abrigo certo.

— Como tem essa determinação judicial, nós já estamos em contato com o Ministério Público e com o Poder Judiciário para a gente avaliar de que forma esses animais serão recebidos. Ainda estamos analisando como vamos abrigá-los e aonde. O canil municipal, hoje, não comporta essa quantidade de animais — diz a secretária.



Por enquanto, os animais da Apas seguem no terreno invadido e recebem a atenção de ONGs e grupos de voluntários. Além de particular, a área é de bacia de captação de água do Complexo Dal Bó. Desde 2013, os proprietários movem na Justiça um pedido de reintegração de posse.