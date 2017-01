Médicos do SUS de Caxias dizem que salário pedido pela categoria é de R$ 9,5 mil

Saúde pública 18/01/2017 | 20h33 Atualizada em

O presidente do Sindicato dos Médicos de Caxias do Sul, Marlonei Santos, ressalta que o reajuste pedido pelos profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade é de R$ 4.018,99. O valor, segundo ele, foi acordado ainda na gestão de Alceu Barbosa Velho, em 2015. Com isso, 170 dos cerca de 380 profissionais do SUS em Caxias devem cumprir a carga horária na íntegra, independente do número de consultas, garante a entidade.



Em reportagem publicada na terça-feira, dia 17 de janeiro, o Pioneiro mostrou que os médicos estavam pedindo R$ 2 mil de aumento - em abono - para bater o ponto, como afirmava documento entregue pelo sindicato à Secretaria Municipal da Saúde. Este montante, explica Marlonei Santos, é para ser incorporado ao salário base e, portanto, entrar na conta da aposentadoria. O novo vencimento dos médicos do SUS, neste caso, seria de R$ 9.594,85.