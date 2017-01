Homem morto em acidente em Guabiju será sepultado nesta sexta em Nova Prata

Trânsito 13/01/2017 | 09h13 Atualizada em

Será sepultado nesta sexta-feira, em Nova Prata, Claudio Luis Rodrigues de Freitas, 54 anos, morto em um acidente de trânsito na quinta-feira em Guabiju. Ele era natural de André da Rocha e morava em Nova Prata, no Povoado Caravaggio.



Segundo a Polícia Civil de Nova Araçá, onde a ocorrência foi registrada, Freitas dirigia um Chevette preto em uma estrada de chão na linha Água Branca, interior de Guabiju. Ele seguia pela estrada de chão no sentido Nova Prata - Guabiju quando teria perdido o controle do veículo e batido na cabeceira de uma ponte. Após o impacto, o carro caiu no arroio Água Branca.



O acidente ocorreu por volta de 15h. Moradores encontraram Freitas morto dentro do carro e contataram a Brigada Militar (BM). Conforme a Polícia Civil, Freitas apresentava ferimentos na cabeça e ficou com parte do corpo dentro da água — o arroio é raso. A necropsia deve apontar a causa da morte.



O velório ocorre na capela da comunidade Nossa Senhora de Caravaggio e o sepultamento está marcado para as 15h desta sexta-feira no cemitério municipal de Nova Prata.