Colisão 14/01/2017 | 09h39 Atualizada em

O motorista de uma Zafira branca morreu em um acidente na madrugada deste sábado. Valdecir Paim Velho, 46 anos, bateu o veículo contra o muro e o portão de um prédio na Rua Ernani Aguiar Corrêa, no bairro Rio Branco, em Caxias do Sul.



Na batida, o veículo derrubou um poste de iluminação pública e tombou, precisando de um guincho para ser desvirado. O acidente aconteceu por volta das 3h15min. O homem, que morreu no local, estava sozinho no veículo.