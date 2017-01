Homem espancado após pisar em gato morre em Caxias

Agressão 28/01/2017 | 12h34

Um homem espancado em Caxias do Sul, no último dia 20, morreu no Hospital Geral na sexta-feira. Ramiro Teodoro Wolf, 51 anos, foi socorrido pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (SAMU) apenas dias depois da agressão. A vítima disse à família que o espancamento foi motivado por ele ter pisado, sem querer, em um gato.



À polícia, a irmã disse que ele recebeu cuidados em casa inicialmente. Em depoimento, ela afirmou que Wolf foi encontrado caído no canteiro na manhã de 21 de janeiro. Inicialmente, a vítima contou à família apenas que estava dolorida, mas não que havia sido espancada. Só depois de dias, com a piora, ele confirmou a agressão.



Segundo familiares, Wolf tinha uma rixa com dois jovens moradores do bairro Floresta e foi agredido depois de pisar, sem intenção, em um gato deles. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Desaparecidos. Caxias do Sul tem 13 assassinatos em 2017.