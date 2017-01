Homem é baleado após ter casa assaltada no Pio X, em Caxias do Sul

Ninguém foi preso 21/01/2017 | 10h32 Atualizada em

Um homem ficou ferido após ser baleado enquanto sua casa era assaltada na noite da sexta-feira, em Caxias do Sul. Segundo o registro policial, por volta das 22h, dois indivíduos arrombaram o portão que dá acesso à residência da vítima na Rua Balduíno D'Arrigo, no bairro Pio X. Quando os assaltantes conseguiram adentrar a casa, o espaço ficou sem energia elétrica. Então, um deles proferiu um disparo, que acabou atingindo o abdômen da vítima de 49 anos.



Leia mais:

Bandidos em um Fiat 147 assaltam residência no interior de Farroupilha

Polícia investiga causa da morte de bebê encontrado em saco de lixo em Flores da Cunha

Cadáver envolto em saco plástico e com tiro na cabeça é encontrado em rio de Caxias do Sul



Os criminosos levaram o automóvel do homem, um Gol preto de 1999, placas MAW 8729.



A vítima foi socorrida pelo sobrinho ao Hospital Virvi Ramos, onde segue internada.



Ninguém foi preso até o fim da manhã deste sábado.