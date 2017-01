Gramado enfrenta problemas com o abastecimento de água 

Serviço 17/01/2017 | 13h24 Atualizada em

Desde o final de dezembro, Gramado enfrenta problemas no abastecimento de água. Durante o período de Natal e Ano-Novo, a justificativa da Corsan para a falta de água era o aumento da demanda no período em que o município recebe ainda mais turistas. As informações são da Gaúcha Serra.



Na semana passada, moradores da cidade relataram à reportagem falta de água em três bairros da cidade - Centro, Lago Negro e Viação Férrea. Por meio da assessoria de imprensa, a Corsan afirmou que o conserto de uma adutora havia causado o desabastecimento. Já nesta terça-feira, os relatos de moradores são de problemas no abastecimento nos bairros Mato Queimado, Dutra e Moura, com água apenas durante a madrugada.

De acordo com a secretária de Meio Ambiente de Gramado, Rosaura Heurich, no final do ano passado a Câmara de Vereadores aprovou o plano de saneamento do município, válido por quatro anos. O plano apontou que a demanda em Gramado é maior do que a oferta. O texto prevê ações de curto, médio e longo prazo.

Porém, segundo a secretária, a prefeitura está cobrando medidas emergenciais. Entre elas, estão a construção de um novo reservatório e a ativação de poços artesianos que não estão sendo utilizado.

A reportagem entrou novamente em contato com a Corsan que disse, pela assessoria de imprensa, que dará um retorno durante a tarde.