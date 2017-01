Farmácias do Ipam, em Caxias, podem fechar as portas neste ano

Saúde 25/01/2017 | 14h27 Atualizada em

As farmácias do Instituto de Previdência e Assistência Municipal de Caxias do Sul (Ipam) devem encerrar o atendimento ao longo deste ano. A medida ainda depende do aval do Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv) e da Câmara de Vereadores, mas a tendência é de que a decisão se confirme, já que além das dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, ela corresponde a uma indicação de um inquérito civil do Ministério Público (MP). A história se desenrola no MP desde 2010, segundo o presidente do Ipam, André Francisco Wiethaus, e deve ser resolvida nos próximos meses.



— Não tem a ver diretamente com a contenção de despesas, mas entendemos que o processo está maduro para uma resolução. E encontramos três grandes problemas: ela já não serve para regular preços diante das outras farmácias, vende a preços superior das demais e não está tão focada na venda de medicação, mas muito em perfumaria, maquiagem, etc— explica o presidente.



O MP interviu por uma questão jurídica relacionada à denominação da farmácia, enquadrada como LTDA, que significa limitada. A reforma deveria transformar a empresa em S.A, ou seja, em companhia ou sociedade anônima. A outra possibilidade seria o encerramento da rede de farmácias, encarada como mais viável pela equipe do instituto.



Beneficiários do plano de saúde do Ipam têm direito a desconto de 25% em cada compra, valor que pode ser descontado em folha de pagamento. Por lei, o plano precisa oferecer serviço farmacológico. Portanto, a saída será firmar parceria com uma rede de farmácias, de acordo com o presidente.



Atualmente, são três farmácias ligadas ao Ipam. Além da matriz, que fica na Pinheiro Machado, há outra unidade na Alfredo Chaves, também no Centro. Há uma farmácia popular também ligada ao instituto, que precisaria ser bancada pela prefeitura por acordo com a União. Ao todo, quase 80 funcionários contratados por concurso simplificado trabalham nas três unidades. Eles serão desligados caso a rede feche as portas.



— Há salários muito altos e quase o dobro do que recebe um servidor da prefeitura no mesmo cargo— afirma o presidente.



A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores aborda o assunto na tarde desta terça-feira em audiência pública.