Dois incêndios são registrados na madrugada em Caxias do Sul

27/01/2017

Os bombeiros de Caxias do Sul atenderam a dois incêndios na madrugada desta sexta-feira. A primeira ocorrência foi registrada às 4h55min na Rua Angelina Michelon, próximo ao clube Panela Velha.



As informações iniciais são de que não houve feridos e não foi registrada perda total do espaço.Após, por volta de 5h30min, uma casa foi destruída pelas chamas na Rua Ângela Fiorio, no Loteamento Glória. Não houve feridos.



Como os bombeiros atendiam a ocorrência anterior, foi necessária ajuda de viaturas de Farroupilha.