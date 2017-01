Déficit de carteiros provoca atraso de até 15 dias na entrega de correspondências em Caxias

Correios 27/01/2017 | 09h03 Atualizada em

Não é novidade que as correspondências estão sendo entregues com atraso ou que sequer chegam aos destinatários em Caxias do Sul. O problema é que a situação se agrava ano a ano por consequência de uma defasagem no número de carteiros que acabam se aposentando, sendo transferidos ou pedindo exoneração. Um estudo interno dos Correios divulgado aos funcionários, que leva em conta a saída de profissionais e a demanda de trabalho, calculada no volume de objetos e a extensão dos locais de entrega, aponta a necessidade de mais de 50 carteiros na cidade. Enquanto isso, pelo menos nove comunidades com ruas devidamente cadastradas reclamam da inexistência do serviço. A queixa é sempre a mesma: boletos que chegam após a data do vencimento ou que nem aparecem na caixa postal. A situação não deve mudar tão cedo, pois o último concurso para contratação de carteiros foi em 2011, e não há previsão de novo certame.

— Aqui nós já programamos as contas no débito automático. Frequentemente a fatura já chega depois que foi paga. Tem correspondências que param em Ana Rech, que fica uns seis quilômetros longe da nossa central comunitária, onde deveriam acontecer as entregas — afirma o líder comunitário do bairro Parada Cristal, Agostinho Tomiello.



A estimativa por parte do coordenador regional do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos do Estado, Ricardo Paim, é de que as cartas têm chegado aos bairros com atraso de até 15 dias. Na região central, a demora é de uma semana, segundo o diretor.



— E temos colegas que precisam ficar de atestado, outros estão em férias. Vemos cada vez mais incentivo às demissões voluntárias, além de acúmulo de trabalho, já que o carteiro acaba também trabalhando no ordenamento de cartas. Só agregou funções sem condições— afirma Paim.



Os carteiros trabalham oito horas diárias e costumam caminhar até 10 quilômetros, carregando bolsas que podem pesar de oito a 10 quilos.

Com o excesso de trabalho e falta de pessoal, eles ficam menos tempo fazendo entregas, já que precisam atuar diretamente na triagem. Se antes trabalhavam na rua até quatro horas e meia, hoje, o período é bastante inferior.





Há CEP, mas não há entrega

Os nove pontos identificados com problemas de entrega de cartas em Caxias são os loteamentos e bairros Delta Um, Mattioda, Charqueadas, Parada Cristal, Nossa Senhora das Graças, Belvedere, Parque das Rosas II, Vila Alpina e Loteamento São Lucas. Quem realizou o balanço foi a equipe do vereador Neri, O Carteiro (SD), que atuou 15 anos entregando cartas e é procurado pela população para tentar intermediar problemas relacionados ao srviço.



— Eles me ligam até se os Correios não atendem ligações. E como estive lá dentro, sei da defasagem. Tem dias que há tanto trabalho acumulado que ninguém consegue atender ao telefone — diz Neri.



Lideranças dos bairros apontados pelo vereador foram procuradas pelo Pioneiro e confirmaram o problema. O fato é que uma simples postagem vira um trabalho quase impossível de ser feito. Carteiro há 10 anos, um funcionário dos Correios diz que, no seu setor, já perdeu mais de 10 colegas nos últimos anos. Por questão legal, eles não foram repostos.



— Quando você termina um bairro, o outro já está extremamente atrasado. Cansamos de entregar carta com vencimento atrasado. O pessoal reclama, mas não é culpa nossa. Nós cansamos de ficar até mais tarde para dar conta do trabalho — desabafa o trabalhador, que pede o anonimato.



Residindo há mais de três no loteamento Delta Um, na região do Esplanada, o presidente do associação de moradores, João Alves de Almeida, diz que as mais de 60 famílias que vivem ali precisam se deslocar até o Centro, na unidade central, para retirar correspondências, mesmo com o espaço sendo regularizado e com CEP. Uma a duas vezes por semana, portanto, o jeito para muitas famílias é pegar um ônibus ou ir de carro para retirar as cartas a uma distância de cerca de oito quilômetros.



— Paguei multa em um imposto de mais de R$ 70 porque não chegou a carta e não me dei conta do vencimento — reclama o motorista Valmir Pessoa de Chaves, também morador Delta Um.

O que dizem os Correios

:: Os Correios informam que são 170 carteiros trabalhando em quatro Centros de Distribuição Domiciliária em Caxias. O déficit admitido pela empresa é de cerca de 40 trabalhadores.

:: Os Correios afirmam que a unidade caxiense recebe reforço de colegas de outras cidades. Além disso, contrataram 12 profissionais temporários para amenizar o déficit.

:: Algumas ações para otimizar o processo produtivo estão sendo realizadas. A chegada da carga já é separada por CEP nas quatro unidades, e estão permitidas horas extras e mutirões.

:: Sobre zonas não atendidas, os Correios esclarecem ainda que há locais em Caxias do Sul que estão fora do perímetro de entrega, caso do Delta 1 e do Loteamento São Lucas. Há também áreas que não cumprem os requisitos para a entrega domiciliária, como Parada Cristal e Belvedere. Em Parada Cristal, a entrega é realizada através de Caixa Postal Comunitária, que pode ser solicitada por uma associação comunitária, por exemplo. Já Mattioda, Nossa Sra. das Graças e Parque das Rosas II possuem áreas fora do perímetro de entrega e áreas que recebem entrega em dias alternados. Em Charqueadas a entrega também é realizada em dias alternados.



O QUE FAZER SE A CONTA NÃO VEIO

:: Não receber em casa a fatura, boleto bancário ou qualquer outra cobrança não isenta o consumidor de fazer o pagamento.

:: Se não receber boletos bancários e faturas por conta do atraso dos Correios, o consumidor deve entrar em contato com a empresa credora, antes do vencimento, e pedir outra opção de pagamento. Assim, evita pagar juros por atraso, ficar com o nome sujo no mercado ou ter o serviço cancelado.

:: Faturas de cartões de crédito: entre em contato com a operadora por telefone ou no site. É possível imprimir segunda via da fatura ou conseguir o número do código de barras, por exemplo.

:: Contas de água, luz e telefone: também é preciso entrar em contato com a operadora por telefone ou via site. Muitas empresas costumam enviar torpedos com o código de barras da conta dias antes do vencimento.

:: Se você não recebeu uma correspondência, pode retirá-la no Centro de Distribuição Domiciliar (CDD). Ligue para a Central de Atendimento aos Clientes dos Correios (CAC), pelo telefone 0800-7250100, e verifique o endereço do CDD mais próximo da sua casa.