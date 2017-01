Curso em Caxias do Sul traz dicas e cuidados com futuros bebês

Pais e mães 13/01/2017 | 08h07 Atualizada em

Para auxiliar mães e pais sobre os futuros cuidados com o bebê, levando em conta os aspectos físicos e emocionais, a Gesta Baby promove um curso com diversos profissionais em Caxias do Sul.

Uma equipe multidisciplinar abordará diversos temas como amamentação, banho, troca de fraldas, depressão pós-parto, sono do bebê e vínculo entre pais e criança. A primeira turma será recebida neste sábado, das 9h às 12h e das 13h às 18h, no Espaço ProSports (Rua Garibaldi, 485, térreo, Centro). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 99180.5656 ou pelo e-mail gestababy@outlook.com

Os casais que participam do curso de gestante têm direito a duas inscrições gratuitas para o serviço Dia dos Avós, que também repassa orientações sobre os cuidados com os netos.