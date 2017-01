Confira a lista de falecimentos deste final de semana

Obituário 07/01/2017 | 05h04 Atualizada em

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Ignez Tres Zanellatto, 86. Sepultada sexta-feira no Cemitério Público Municipal Central.

- Leandro Bortolini, 84. Sepultado sexta-feira no Cemitério Municipal São Roque.

CAXIAS DO SUL



Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Valmira Padilha de Paula, 74. Sepultamento sábado, às 10h, no Cemitério Público Municipal.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Adriano Fonseca Antunes, 28. Sepultado sexta-feira no Cemitério Municipal Rosário II.

- Angela Santa Subtil de Lima, 76. Sepultada sexta-feira no Cemitério Público.

- Carolina Rech Capelini, 89. Sepultada sexta-feira no Cemitério Matriz de Ana Rech.

- Nemencio Aranda Alves, 68. Sepultado sexta-feira no Cemitério do bairro Desvio Rizzo.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Jair Amandio, 51. Sepultamento sábado, às 17h, no Cemitério da Sociedade de São Luiz da 6ª Légua

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Isolda Segalla Alquati, 76. Cremação sábado, às 9h.

FARROUPILHA



Capela São José

(54) 3261.1100

- Alcides Buniatti, 76. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público.

- Emédiso Correia Da Silva, 28. Sepultado sexta-feira no Cemitério Público.

VACARIA



Funerária Lovato

(54) 3231.1370

= Leonilda Lima Ricardo, 58. Sepultada sexta-feira no Cemitério Municipal São Francisco.



HISTÓRIA



Leandro Gonçalves, 28 anos, era um apaixonado por motocicletas. Seu hobby, segundo os familiares, era pegar a moto e sair para dar uma volta, sempre que podia. Infelizmente, Leandro faleceu fazendo o que mais gostava. Ele morreu no último dia 07 de dezembro em decorrência de um acidente de trânsito. Leandro completaria 29 anos no dia 31 de dezembro.



Ele era natural de Alpestre e morava em Flores da Cunha há cerca de 15 anos. Leandro trabalhava como serralheiro na Serralheria Caderflex. Da união de 10 anos com a mulher, Marciana Carlesso, 37 anos, teve a filha Maria Sophia, 4 anos. Além delas, ele deixa a enteada Júlia, 14 anos, que considerava como filha.

— Foi um pai exemplar. Sempre batalhou pela nossa família — descreve Marciana.

Além da mulher e das filhas, Leandro deixa o irmão, Evandro, e os pais, Heitor e Nadir. Uma missa em homenagem ao primeiro mês de seu falecimento será celebrada neste sábado, às 18h, na Igreja Matriz de Flores da Cunha.