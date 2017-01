Confira a lista de falecimentos desta terça-feira

Obituário 10/01/2017 | 05h01 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Capela São José

(54) 3452.1660

- Anninse Fornasier Damian, 86. Sepultamento terça-feira, às 10h, no Cemitério da Comunidade Nossa Senhora do Carmo, em Pinto Bandeira.

- Ines Schenato Turconi, 82. Sepultada segunda-feira no Cemitério Público Central.

CAXIAS DO SUL



Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Ademar Antonio Mello Correa, 41. Sepultado segunda-feira no Cemitério Público.

- Rosa Maria Cassol Scott, 68. Sepultada segunda-feira no Cemitério Público.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Ademir Ulian de Campos, 56. Sepultado segunda-feira no cemitério do bairro Santa Catarina.

- Jair Pereira, 31. Sepultamento terça-feira, às 9h, no Cemitério Público.

- Ney Brandt, 92. Sepultamento terça-feira, às 17h, no Cemitério Público.



Confira outros falecimentos da Serra

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Claudemir Machado da Rosa, 53. Sepultado segunda-feira no Cemitério do bairro Desvio Rizzo.

- Saly Joana Adamati Viezzer, 82. Sepultada segunda-feira no Cemitério Público.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Dirceu Bitencourt da Mota, 74. Cremação terça-feira, às 10h.

- Nestor Toss, 62. Cremado segunda-feira.

VACARIA

Funerária Lovato

(54) 3231.1370

- Ercilia Lopes de Moraes, 83. Sepultado segunda-feira no Cemitério Municipal São Francisco.

HISTÓRIA



Vasco Dorigatti, 66 anos, nasceu no distrito de Fazenda Souza, interior de Caxias do Sul, mas passou mais de 50 anos no bairro Pedancino, onde atuava como comerciante. Vasco faleceu no dia 23 de dezembro em decorrência de uma parada cardíaca.

O comerciante era casado com Ilse Bassanesi. Da união de mais de 40 anos, o casal teve a filha Mônica. Além delas, Vasco deixa o neto Dérick, de sete anos, e o genro Irivelto.

Um dos passatempos preferidos do comerciante era a pescaria. Ele também participava da Associação Esportiva Pedancino, jogando bocha.



— Meu pai era um homem de bom coração — resume a filha, Mônica.

Uma missa em homenagem ao primeiro mês de seu falecimento será celebrada dia 21, às 19h, na igreja o bairro Pedancino.