Confira a lista de falecimentos desta terça-feira 

BENTO GONÇALVES

Capela São José

(54) 3452.1660

- Badia Japur Tomedi, 92. Sepultada terça-feira no Cemitério Público Municipal Central.

- Lúcia Joana Gambirasio, 66. Sepultada terça-feira no Cemitério Público Municipal Central.



CAXIAS DO SUL



Novas Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Andreza Barboza Ferreira, 96. Sepultada terça-feira no cemitério de Monte Alegre dos Campos.

- Silvio Garibaldi Martins, 69. Sepultamento quarta-feira, às 10h, no Cemitério Municipal de Anita Garibaldi (SC).



Memorial São José

(54) 3028.8888

- Adelino Dante Acco, 90. Sepultamento quarta-feira, às 9h30min, no Cemitério Municipal de Santa Teresa, em Bento Gonçalves.

- Dorvalino Maciel, 66. Sepultado terça-feira no cemitério da Lagoa da Estiva, Anita Garibaldi (SC).

- Ivanes Manoel Sabat, 53. Sepultado terça-feira no cemitério do bairro Cruzeiro.

- Jocelei Antonio Camazzola, 53. Sepultado terça-feira no Cemitério do bairro Nossa Senhora de Lourdes.

- Julia Sebastiana de Souza Monteiro, 94. Sepultada terça-feira no Cemitério do bairro Cruzeiro.

- Vincenzo Camazzola, 13. Sepultado terça-feira no Cemitério do bairro Nossa Senhora de Lourdes.



GARIBALDI



Capela Cristo Redentor

(54) 3462.2949

- Junior Vicentini, 23. Sepultado terça-feira no Cemitério Público de Constantina.