Confira a lista de falecimentos desta sexta-feira

Obituário 06/01/2017 | 05h01 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Capela São José

(54) 3452.1660

- Rosa Carolina Machado Tesser, 82. Sepultada quinta-feira no Cemitério Público Central.

CAXIAS DO SUL

Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Jorge Luciano Sipp, 42. Sepultado quinta-feira no Cemitério de Tapera.

- Verônica Dorotéia de Oliveira, 36. Sepultada quinta-feira no Cemitério de Tapera.

Novas Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Adriano Fonseca Antunes, 28. Sepultamento sexta-feira, às 9h, no Cemitério Público II.

- Carolina Rech Capelini, 89. Sepultamento sexta-feira, às 9h, no Cemitério Matriz de Ana Rech.

- Nemencio Aranda Alves, 68. Sepultamento sexta-feira, às 10h, no cemitério do bairro Desvio Rizzo.

- Sonia Cristina Antunes, 38. Sepultada quinta-feira no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.

Memorial São José

(54) 3028.8888

- Ercides Borges de Souza, 87. Sepultado quinta-feira no Cemitério Parque.

- Ironi Maria dos Santos Bandeira, 72. Sepultada quinta-feira no Cemitério do bairro Cruzeiro.

- João Gilberto Reuse, 67. Sepultado quinta-feira no Cemitério Público Municipal.

- Leisle Sissi Comazzetto dos Reis, 56. Sepultada quinta-feira no cemitério do bairro Pedancino.

- Mari Angelina Barazzetti Tomasi, 68. Sepultada quinta-feira no Cemitério de Santo Antão da 3ª Légua.

- Maria de Lourdes Groff, 61. Sepultado quinta-feira no Cemitério Público.

SÃO MARCOS



Capela São José

(54) 3291.1559

- Thereza Martha Dal Pra Ascari, 81. Sepultada quinta-feira no cemitério da Linha Rosita.

VACARIA



Funerária Lovato

(54) 3231.1370

- Teodomiro de Lima, 79. Sepultado quinta-feira no Cemitério Municipal São Francisco.

- Leonilda Lima Ricardo, 58. Sepultamento sexta-feira, às 9h, no Cemitério Municipal São Francisco.

HISTÓRIA



Olívia Estecanella Correa, 83 anos, era natural de Timbé do Sul (SC), mas desde muito jovem fixou raízes em Caxias do Sul. Segundo os familiares, a moradora do bairro Cruzeiro colecionou diversos admiradores e amigos por sua simplicidade e compaixão com todos.

Em Caxias, ela começou a trabalhar na Cantina Michelon e prestou serviços também para a família dona do estabelecimento. Descrita como uma pessoa de hábitos simples e humilde, Olívia gostava de reunir a família junto a sua casa e ao sítio da família, em Maquiné. Sempre procurou ajudar a todos, dividindo tudo que estava ao seu alcance.

Olívia deixou o marido, Arceno Martins Correa, com quem esteve casada por 53 anos e os filhos Elizete, Edson, Adilson, Luis Antônio, Edmilson e Ana Lúcia. Além dos netos Malone, Marlon, Caroline, Renata, Maria Eduarda, Abraão, Luis Henrique, Luiza, João Otávio e Matheus e os bisnetos Arthur e Helena. Ela faleceu no último dia 10 de dezembro por falência múltipla de órgãos.