Confira a lista de falecimentos desta quinta-feira

Obituário 12/01/2017 | 05h00 Atualizada em

BENTO GONÇALVES



Capela São José

(54) 3452.1660

- Tarcisio Spadari, 85. Sepultado quarta-feira no Cemitério da Linha 28, em Pinto Bandeira.

CAXIAS DO SUL



Capela Cristo Redentor

(54) 3225.1011

- Cleo Norberto da Slva, 58. Sepultamento quinta-feira, às 9h, no Cemitério Público Municipal.

- Darci Germino Boff, 59. Sepultado quarta-feira no Cemitério dos Santos Anjos.

- Marcio Rudi Almeida Pinheiro, 40. Sepultado quarta-feira no Cemitério Municipal de Vacaria.

Capelas São Francisco

(54) 3223.2511

- Armando Facchin, 68. Sepultado quinta-feira no cemitério da comunidade de Lotero.

- Denise Felts, 44. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público II.

- Elza Correa da Silva, 70. Sepultada quarta-feira no Cemitério Público.



Memorial São José

(54) 3028.8888

- Delfino Prezzi, 88. Sepultado quarta-feira no Cemitério Público.

Memorial Crematório São José

(54) 3222.6694 ou 3504.1010

- Maria Lena Dall'agnol, 69. Cremada quarta-feira.

GARIBALDI

Capela Cristo Redentor

(54) 3462.2949

- Agenor Facchini, 67. Sepultamento quinta-feira, às 9h30min, no cemitério Municipal de Garibaldi.



HISTÓRIA

A professora Isolda Segalla Alquati, 76 anos, é descrita pelos familiares como a manifestação da alegria. Mulher sincera e de poucas palavras, fazia sempre questão de reunir a família e amigos ao redor de uma boa mesa. Todos adoravam estar ao seu redor, na sua presença na sua casa. Ela também adorava conversar com as gatas, suas grandes amigas. Pelo menos uma vez por semana fazia o seu famoso happy hour com os amigos ou familiares. Ela faleceu no último dia 06, após lutar por mais de dois anos contra um câncer.

Natural de Caxias, Isolda adorava ir à praia. Gostava de se manter informada, lia e assistia os jornais, além de seu gosto pelas novelas na TV. Com o marido Osvaldo (in memoriam) tinha uma relação de profundo respeito e consideração.

Segundo a filha Alexandra, Isolda deixa um exemplo importante para sua família. A professora estava sempre presente na vida daqueles que amava e lhe amavam. Deixará saudades, e um legado à família e à comunidade de vitalidade, alegria e amor.

A missa de sétimo dia será celebrada sexta-feira, às 18h30min, na Igreja São Pelegrino e no dia 15, às 10h, na Igreja Santo Antônio, bairro Cinquentenário.