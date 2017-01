Comunidade do bairro São Luís, em Canela, se despede de jovens mortos em barragem 

Tragédia 23/01/2017 | 17h12 Atualizada em

Moradores do bairro São Luís, em Canela, foram até o pequeno ginásio da escola que tem o mesmo nome do bairro para se despedir dos quatro jovens mortos na barragem do Blang, em São Francisco de Paula, no domingo. Leonardo Stoll, 6, Bruno Stoll, 13, Santo Leonel Stoll, 24, e Marcelo Stoll, 24, eram moradores da comunidade e tidos como pessoas simples e humildes que gostavam de se divertir juntas. Flavio Ricardo de Souza, 38, tio dos dois mais novos e primo dos mais velhos, comenta que todos eles adoravam jogar futebol. Era o lazer preferido:

— Quando eu vinha de carro pela rua deles, tinha que cuidar pra não passar por cima da bola. Sempre que podiam, estavam jogando — diz.



Irmão dos dois mais velhos, Rodrigo Stoll, 28, diz que era comum a família ir acampar, mas que ele sempre alertava quanto ao perigo de entrar na água:



— Pelo menos duas vezes eu sei que eles já tinham ido pra lá. Eu dizia que era perigoso, sugeria que comprassem a carne e fizessem um churrasco em casa mesmo. Agora a gente recebe uma notícia dessas — lamenta.



Prima dos dois mais novos, Eliana Souza, 62, estava bastante abatida. E destacou a presença no velório do cachorrinho que sempre acompanhava Bruno pela rua.



— Nem sei se era dele, mas todo dia, no fim da tarde, eu ia na padaria e ele vinha me da um beijo. O cachorrinho estava sempre junto. Rotina, sabe? Agora o bicho veio se despedir dele. Não somos só nós que sentimos saudade.



O enterro está marcado para 18h.