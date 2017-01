Coleta de lixo em Caxias é interrompida por protesto nesta terça

Meio Ambiente 24/01/2017 | 15h19 Atualizada em

A coleta de lixo em Caxias do Sul está interrompida na tarde desta terça-feira após protesto que tranca a entrada e saída de caminhões na Codeca, na Rota do Sol. Desde o meio-dia, integrantes do Movimento Catador Legal (MCLR) reivindicam diálogo com a nova administração municipal.



São recicladores que constituem a associação criada em 2009 que reclamam do desligamento do coordenador de assuntos ligados à reciclagem, que atuava na Secretaria do Meio Ambiente.



Segundo eles, a sensação é de exclusão diante dos novos assuntos.



— Destituíram o coordenador escolhido pelos recicladores, sem ao menos nos explicar, pois ligamos e ligamos mais, sem nos dissesse o que houve. Voltamos a ser repreendidos como éramos na época passada, com perseguições, multas e falta de comunicação — reclama Adroaldo Flores, um dos líderes do movimento.



Integrantes do MCLR estão em reunião com membros da Secretaria do Meio Ambiente e da Codeca desde às 14h30min. Ainda não há previsão da normalização da coleta de lixo na cidade.