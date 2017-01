Bento Gonçalves teve dois casos autóctones de febre Chikungunya em 2016 

Saúde 17/01/2017 | 13h29

Para evitar proliferação do Aedes aegypti, a principal orientação é não deixar água parada

Para evitar proliferação do Aedes aegypti, a principal orientação é não deixar água parada Foto: Francisco Junckes / Divulgação

Bento Gonçalves teve dois casos de febre Chikungunya autóctones no ano passado. A confirmação do segundo paciente infectado foi comunicado na semana passada pelo Laboratório Central do Estado. O caso era investigado desde setembro. A doença afetou uma mulher, moradora do bairro Santa Helena. O outro caso é de um morador do centro. Os dois pacientes evoluíram bem. As informações são da Gaúcha Serra.



Leia mais

Cinco meses após ser atropelada, Marcelina Corrêa Pinto, a Keka, morre em hospital de Carlos Barbosa

Comandante do Exército em Caxias garante que tropa está pronta para ir às ruas



Conforme a enfermeira da Vigilância Epidemiológica Letícia Biasus, o fato dos casos serem autóctones confirma a circulação do vírus no município, mas o vetor não foi identificado. A orientação é que a comunidade redobre os cuidados para evitar a doença, especialmente nesta época de tempo quente e chuvoso, em que o mosquito Aedes aegypti, transmissor também da dengue e do Zika vírus, encontra condições mais favoráveis para se proliferar. A principal orientação é não deixar água parada.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado, em 30 de dezembro, outros três municípios têm casos de Chikungunya confirmados em 2016: Caxias do Sul (3), Campestre da Serra (1) Vacaria (2).