Bar Zanuzi não poderá mais ter mesas na calçada, diz prefeitura de Caxias

Proibição 28/01/2017 | 16h44 Atualizada em

O bar e restaurante Zanuzi, localizado na Rua Alfredo Chaves, em Caxias do Sul, recebeu notificação da Secretaria Municipal do Urbanismo (SMU) na noite da sexta-feira. Um fiscal compareceu ao estabelecimento para avisar que, a partir deste sábado, a colocação de mesas e cadeiras na calçada será motivo para multa. De acordo com a titular da pasta municipal, Mirangela Rossi, a prefeitura recebeu uma denúncia sobre a situação do bar, que estaria atrapalhando a passagem de pedestres na Alfredo Chaves.

— Existe uma liberação para uso da calçada por este tipo de estabelecimento, desde que se deixe 50% do espaço para passeio público. Porém, essa licença especial não é permitida no quadrilátero do Centro que inclui o endereço do Zanuzi — apontou a secretária, citando o artigo 135 da Lei Complementar de número 377 do município.



O proprietário do estabelecimento, Sílvio Zanuz, ficou desapontado com a decisão. Ele explicou que vem tentando dialogar sobre o assunto com a prefeitura e com a Câmara de Vereadores desde o ano passado, porém não houve avanços. O bar coloca mesas na calçada há cerca de sete anos.

— Entramos com pedido de mudança no Código de Posturas, mas acabou sendo arquivado. Gostaria que houvesse um diálogo, extinguir as mesas não é a solução — opinou ele.



Sem as mesas externas, Zanuz projeta uma queda de cerca de 40% no faturamento do restaurante, e acredita que a demissão de alguns funcionários será inevitável.



— É um retrocesso para a cidade, uma das poucas que não tem uma lei para regulamentar essa questão — diz.



Zenia Luchesi, 81 anos, mora num prédio vizinho ao Zanuzi e não se sente incomodada pela presença das mesas nas calçadas.



— Enquanto tem movimento aqui, a gente se sente mais seguro. A música é suave e o pessoal que frequenta é muito boa gente, não tenho reclamação — disse.



Além da notificação pelas mesas na calçada, o Zanuzi também recebeu outra notícia negativa na sexta: não poderá fechar a quadra da Alfredo Chaves, entre a Sinimbu e a Júlio de Castilhos, para a execução do carnaval — evento promovido pelo estabelecimento nos últimos três anos. Conforme o proprietário, havia pedidos para fechar a quadra nos dias 24 e 28 de fevereiro. Nenhum foi aceito.



— Não haveria nenhum investimento da prefeitura, precisávamos só da liberação para trancar a quadra, mas foi negado. Parece que querem tirar tudo (da cidade) a nível cultural — lamentou Zanuz.