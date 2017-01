Antônio Prado: a história das casas tombadas

Memória 31/01/2017 | 11h22 Atualizada em

Como publicado na coluna de ontem (30), o município de Antônio Prado é embelezado por históricas casas de madeiras e alvenaria construídas pelos imigrantes italianos e tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Veja a seguir a história de três prédios situados na Avenida Valdomiro Bochese.

Primeiramente, Palombini construiu uma casa de madeira e, em 1930, estava pronta uma residência de alvenaria de dois andares Foto: Acervo Museu Municipal de Antônio Prado / Divulgação

Casa de Vicente Palombini

Endereço: Av. Valdomiro Bochese, 439

Data de Construção: 1930

O farmacêutico Vicente Palombini chegou em Vacaria requisitado pelo governo brasileiro para auxiliar no combate da Gripe Espanhola.



Em 1906, o coronel Inocêncio de Mattos Miller, solicitou ao farmacêutico que fosse para Antônio Prado instalar uma farmácia. Primeiramente, Palombini construiu uma casa de madeira e, em 1930, estava pronta uma residência de alvenaria de dois andares, que até hoje se destaca pelo requinte dos detalhes, dos alicerces de pedra talhados a cinzel por portugueses, os vidros coloridos e as pinturas internas. Os móveis de madeira maciça, feitos sob medida, ainda podem ser encontrados no local. Por algum tempo, a edificação também foi sede da Casa de Saúde Oswaldo Hampe.



A casa de alvenaria foi erguida em dois blocos, com dois pavimentos e porão Foto: Acervo Museu Municipal de Antônio Prado / Divulgação

Casa de José Dotti

Endereço: Av. Valdomiro Bochese, 497

Data da Construção: de1900 a 1905

José Dotti mudou-se do interior para a casa de alvenaria que mandou construir na cidade, esta, foi erguida em dois blocos, com dois pavimentos e porão. A casa possuía serventia para comércio e moradia.



Como os negócios não andavam bem, o prédio foi utilizado para diversos e variados fins: acolheu um grupo escolar, foi alugado para o funcionamento do Banco Nacional de Comércio e também serviu como consultório para o médico Oswaldo Hampe.



Em 1934, por arrematação pública, o doutor Oswaldo Hampe adquiriu a casa. O médico, muito conhecido pelo seu trabalho, inclusive fora do estado, possuía pacientes de Santa Catarina que vinham procurar seus tratamentos em Antônio Prado.



Em 1945 a casa foi ampliada, os dois blocos foram unidos e transformados em um hospital — desativado em 1977. Após o fechamento, a casa já sofreu algumas modificações, instalou-se cozinha, salas de jantar e estar, dispensa e sanitários.

O prédio também foi cenário para a gravação do filme "O Quatrilho", representando a Intendência Municipal Foto: Acervo Museu Municipal de Antônio Prado / Divulgação

Casa Società Del Mutuo Soccorso Vitorio Emanuelle III

Endereço: Av. Valdomiro Bochese, 357

Data de construção: entre 1911 e 1912

A Società Del Mutuo Soccorso Vitoria Emanuelle III foi criada com o objetivo de unir esforços para ajuda mútua. Em consequência da Segunda Guerra Mundial, os documentos da sociedade foram recolhidos pela polícia, fazendo com que o nome fosse alterado para Sociedade Pradense de Mútuo Socorro. A entidade prestava serviços aos sócios como auxílio doença, auxílio funeral e, na área social, fornecia opções de lazer e entretenimento.



O prédio também abrigou a farmácia de Vicente Palombini e, entre os anos de 1919 e 1921, iniciaram no local as atividades educacionais dos irmãos Maristas no município de Antônio Prado.



A casa também foi cenário para a gravação do filme O Quatrilho, representando a Intendência Municipal.



