A riqueza cultural de Mansueto Bernardi

O italiano Mansueto Bernardi (20/03/1888-09/09/1966) viveu intensamente momentos históricos no Brasil. Sua trajetória biográfica está repleta de contribuições na literatura, educação, administração pública e política. Além disso, é reconhecido pelo respeito e valorização da cultura italiana.

No universo da literatura, assumiu a direção da poderosa Livraria do Globo, em 1924. Nesta fase de sua vida, acolheu e deu oportunidades para vários promissores escritores, entre os quais está Erico Verissimo. Neste ambiente de efervescência intelectual, uma referência do Rio Grande do Sul, Mansueto conheceu expressivos articuladores da política.



Esta relação de proximidade com Getúlio Vargas, Osvaldo Aranha, Lindolfo Collor, entre outros, lhe oportunizou integrar a Revolução de 1930, sendo o chefe da comunicação. Com a instalação do Governo Provisório, Mansueto foi designado para ser diretor da Casa da Moeda. O italiano recebeu esta incumbência devido à sua qualificação técnica, pois tinha passado em primeiro lugar no concurso para oficial do Tesouro do Estado, em 1909. Além disso, sua proximidade com a administração pública se acentuou ao trabalhar no gabinete da presidência do Estado, em 1917, e de ter sido nomeado Intendente de São Leopoldo (1919), bem como ser eleito pelo voto popular à permanência no poder municipal nesta cidade até 1923.



Depois da administração da Casa da Moeda, Mansueto retornou para Veranópolis em 1938. Sempre prestativo, envolveu-se em inúmeras atividades comunitárias. Na foto, percebe-se Mansueto discursando a inauguração da placa em bronze que homenageia os construtores da igreja de Lajeadinho, em 1960. Nesta localidade, destaca-se a existência do Cemitério dos Imigrantes, abençoado por Dom João Batista Scalabrini (1904), sumidade religiosa que acompanhou o processo imigratório italiano nos Estados Unidos e Brasil.



Mansueto manteve-se próximo das lideranças comunitárias Foto: Reprodução / Divulgação

Defensor de uma sociedade

Mansueto, pela sua influência social, poderia muito bem ter permanecido em Porto Alegre, ou na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, afinal foi diretor da Livraria do Globo e da Casa da Moeda, respectivamente. Mas, sua alma poética e apaixonada pela estética rural fez com que ele regressasse para sua primeira comunidade brasileira.



Na imagem da década de 1940, percebe-se Mansueto em discurso, no ambiente do Círculo Operário Alfredo Chaves. Esta instituição agregava esforços dos freis Capuchinhos, políticos, empresários e religiosas, vinculados ao propósito da promoção social e cultural.

O italiano defendeu a ampliação da estrutura do ensino Foto: Reprodução / Divulgação

Defensor da educação

Mansueto Bernardi formou-se em magistério no município de Montenegro. Foi professor em Lagoa Vermelha, Alfredo Chaves e Lajeadinho, sendo portanto sua primeira profissão antes de mudar-se para Porto Alegre.



É neste contexto que o italiano percebeu a importância do ensino na formação humana dos cidadãos. A partir de 1946, liderou uma campanha para construção de escolas. Na imagem, percebe-se Mansueto agradecendo o apoio coletivo durante a inauguração do Ginásio Regina Coeli, em 30 de maio de 1948.

