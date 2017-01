A paixão pela aviação de Norberto Führich

Memória 25/01/2017 | 10h39 Atualizada em

O piloto de avião Norberto Führich possui uma experiência admirável na aviação comercial brasileira. Seus relatos são preciosas lições de aprendizado no mundo fascinante da aeronáutica.

Na parte técnica, Führich exprime uma avançada linguagem de como funciona um sistema de pressurização, motores, turbinas, pouso e decolagens e todo o cuidado que o piloto deve ter numa profissão de riscos. Além disso, sua experiência encanta por conhecer inúmeras pistas de aeroportos no Brasil e Exterior. Führich já pousou em pistas de saibro no interior do Rio Grande do Sul, bem como também no aeroporto de La Paz (Bolívia), que caracteriza-se por ser um dos mais altos no mundo. Ali o pouso e decolagem do avião exige uma pista extensa devido a pressão da altitude, onde o ar é rarefeito.



Na profissão desde 1975, Norberto já pilotou inúmeras aeronaves, do singelo planador aos gigantes Boeing. Numa das imagens na década de 1970, Führich está junto ao modelo Pipper J3 Super Cub. O piloto caxiense obteve seu breve no Aeroclube do Rio Grande do Sul (Canoas), em 1975. Em seguida, foi instrutor de voo nesta escola, e deu continuidade ao trabalho quando mudou-se para Belém Novo (Porto Alegre). Com a mudança de endereço, favoreceu Führich sobrevoar todo todos os belos recantos do Rio Guaíba e Lagoa dos Patos.

Na cabine de um Boeing 727, da Varig, em 1991, Führich (D) ao lado do comandante Ronaldo Kock Foto: Reprodução / Diulgação

O piloto junto ao avião agrícola Ipanema, em 1981 Foto: Reprodução / Diulgação

Aprimoramento na aviação agrícola



Norberto Führich, 60 anos, vive intensamente a pilotagem aeronáutica. Em 1981 investiu num curso focado na aviação agrícola. O estudo era promovido pelo Ministério da Agricultura, com o propósito de formar profissionais nesta área. As aulas de manuseio de equipamento e voo eram realizados em Sorocaba (SP).



O avião Ipanema (antigo modelo Neiva), específico para este tipo de trabalho nas vastas plantações, atingia uma velocidade de 230 por hora vazio. Com carregamento de defensivo, reduzia para 190. Conforme explicação de Führich, este modelo tinha potência de 300 HPs e o diferencial da hélice de passo variável, que automaticamente maximiza a eficiência com a rotação do motor. Fabricado no Brasil, o Ipanema (Neiva) foi incorporado pela Embraer em 1975.

Führich no Aeroclube de Canoas em 1974 Foto: Reprodução / Diulgação

Acrobacia aérea com Fokker T21 em Canoas

A paixão pela aviação não teve limites para Norberto Führich. Seu histórico também consta a pilotagem dos Fokkers T21 e T22. Esta aeronave atingia 190 quilômetros por hora, tinha uma potência de 190 HPs, motor de seis cilindros. O projeto deste avião foi direcionado para atender fins militares. Nesta sua carreira exitosa e repleta de emoção, Norberto Führich nunca sofreu acidente.

