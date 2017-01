A deslumbrante história da Varig

Memória 04/01/2017 | 10h57 Atualizada em

A história da Varig representa um marco no empreendedorismo gaúcho. Por ocasião dos 25 anos de constituição desta empresa de aviação, o jornal Pioneiro, na edição de 10 de maio de 1952, publicou a saga do fundador Otto Ernst Meyer. Nascido na Alemanha, Otto Ernst Meyer (1897/1966) veio ao Brasil na década de 1920, trazendo na sua bagagem profissional a riqueza de sua formação de piloto. Primeiramente, trabalhou como fiscal de uma fábrica de tecidos. Foi neste ofício que percebeu as dificuldades do transporte, inspirando o sonho de conceber uma empresa aérea, que seria pioneira no país.



Em 1925, o projeto começou a se solidificar e ganhar apoio da comunidade gaúcha, buscando a participação de acionistas. No ano de 1926, sensíveis com o propósito desenvolvimentista, a Associação Comercial de Porto Alegre, o presidente do Estado Antonio Borges de Medeiros e a imprensa comungaram esforço comum para concretizar uma campanha direcionada ao transporte aéreo.



O primeiro suporte financeiro veio das ilustres personalidades políticas e empresariais como Alberto Bins, Adroaldo Mesquita da Costa, A. J. Renner, Arthur Bromberg, Antonio Chaves Barcelos (que possuía um lanifício em Galópolis), Rodolfo Ahrons, entre outros. Com este apoio, Otto Meyer viajou à Alemanha para buscar material técnico, capacitação humana e contato com empresas para dar suporte ao incipiente transporte aéreo no Brasil.



Em 29 de janeiro de 1927, chegava do Rio de Janeiro o primeiro hidroavião, sendo conduzido por Henrique Fontanelle e Otto Meyer, dando assim início aos voos regulares entre Porto Alegre e Rio Grande. Oficialmente, em 7 de maio de 1927 era então fundada a primeira empresa de transportes aéreos no Brasil.



Desde então, a Varig consolidou-se e evoluiu, tornando-se uma referência mundial. Sua trajetória é marcada por significativas fases que marcaram a aviação comercial brasileira. Acima, na imagem de 1991 preservada pelo piloto caxiense Norberto Führich (D), acompanhado da tripulação do Boeing 727-100, percebe-se um avião cargueiro.



Führich trabalhou num período com o comandante Ronaldo Kock Foto: Reprodução / Diulgação

Avião de Carga 727-100 em 1991



Norberto Führich, 60 anos, voou em principais aeroportos do país e da América do Sul com o cargueiro 727-100. Führich, junto à escada, trabalhou num período com o comandante Ronaldo Kock. Otto Meyer idealizou a Varig para facilitar a entrega de cargas num Brasil ainda inóspito. Otto Meyer, se estivesse vivo em 1990, vibraria com fortes emoções em poder apreciar um sistema de logística operando com uma gigante aeronave.



A Varig viveu o apogeu da aviação entre as décadas de 1950 a 1990, cumprindo com a missão de levar o desenvolvimento econômico para várias partes do mundo. Ruben Berta foi o primeiro funcionário contratado na Varig, chegando até a presidência.



O caxiense Führich voou em principais aeroportos do país e da América do Sul Foto: Reprodução / Diulgação

Caxienses na Varig



A empresa Varig contribuiu no crescimento econômico do Brasil. Trabalhar na Varig era uma oportunidade de aprender a evolução tecnológica e estar sintonizado com a dinâmica mundial nas relações internacionais de comércio, turismo e aviação.



Muitos caxienses integraram o quadro funcional da empresa. Dos pilotos, destacam-se Edmar Felippi, Milton Comerlato, os irmãos Norberto (foto acima) e Cristovão Führich. Na manutenção das aeronaves, Sérgio Paggi. Na cozinha, preparando um requintado cardápio servido a bordo, com reconhecimento internacional, destacou-se Pierina Nicoletti Maggi.



Hoje, após a extinção da empresa, muitos filhos de ex-pilotos ou funcionários seguem a carreira em companhias nacionais e do Exterior. Ou seja, Otto Meyer desbravou um mercado de serviço com reflexos positivos para várias gerações de brasileiros. O Brasil deve muito ao alemão que colocou o país na rota da civilização e do progresso aeronáutico.

