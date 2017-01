A BR-116 entre Caxias e São Marcos na década de 1940

Memória 02/01/2017 | 09h22 Atualizada em

A construção da Estrada Federal Getúlio Vargas no final da década de 1930 foi recebida com entusiasmo e certa incredulidade pelos moradores de São Marcos, antigo distrito de Caxias do Sul. A obra, que influenciou fortemente as atividades de transporte de carga no município conforme destacado no livro História de São Marcos de Luiz Antônio Rizzon e padre Osmar João Possamai, foi inaugurada no dia 9 de novembro de 1941.



Segundo relatos registrados no livro, alguns moradores de São Marcos chegaram até a rejeitar a obra, inicialmente, porque acreditavam que a estrada poderia prejudicar as suas terras. Outros também não entendiam o motivo de os engenheiros do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens (DNER), órgão que zelava pelo projeto, terem escolhido o trecho para abrigar a rodovia federal.



Devido a condição geográfica da região, os profissionais do DNER buscaram auxílio do então secretario de Obras de Caxias do Sul, José Ariodante Mattana (1907-2000), para estudarem a melhor alternativa para a rodovia. Conta-se que eles percorreram a cavalo toda região de serra à procura do melhor local para a nova estrada.



Coube a um dos funcionários do distrito caxiense José Rizzon providenciar os pedreiros, carpinteiros e outros trabalhadores para a execução da obra. Os profissionais eram divididos em turmas: enquanto uns eram incumbidos de cortar as grandes rochas, outros auxiliavam na construção das pontes, por exemplo.



Primórdios da BR-116 nos anos 1950

Na estrada desde 1950

Estação Rodoviária de Caxias do Sul em 1958



De acordo com os depoimentos colhidos pelos autores do livro, além da grande quantidade de árvore derrubada para a construção da estrada e as dificuldades de as rochas serem rompidas, também ocorreram alguns acidentes de trabalho durante a execução da obra. Incidentes mais graves resultaram até em mortes de alguns dos trabalhadores.



Registros históricos



Em algumas imagens cedidas pelo Arquivo Histórico João Spadari Adami é possível perceber as dificuldades pelas quais os trabalhadores passavam, à época, para trabalhar na construção da rodovia. Sem qualquer tipo de tecnologia ou facilidade, os funcionários utilizavam-se de carroças para deslocar o material da obra.



As fotos que abre a reportagem e o registro abaixo, ambos de autoria do Studio Geremia, mostram a retirada de barreiras na estrada. No entanto, não é possível identificar o trecho onde ocorriam as obras.



Foto: Studio Geremia / Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami,Divulgação

Registro do Expresso Francischelli, que fazia a linha Caxias - São Marcos, em 1947 Foto: Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami / Divulgação

Acima, o registro de um ônibus que fazia o percurso Caxias - São Marcos, seis anos após a inauguração da rodovia, em 1947.



