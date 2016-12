Visate reduz horários de ônibus em Caxias do Sul durante as férias

Transporte 26/12/2016 | 20h26 Atualizada em

Usuários de transporte coletivo devem ficar atentos: entrou em vigor ontem e deve prosseguir até o dia 15 de fevereiro, quando recomeçam as aulas, a redução de horários em linhas de ônibus urbanos da Visate, em Caxias do Sul.



De acordo com a empresa, as mudanças – autorizadas pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade – devem reduzir 8,3% dos horários em dias úteis em quase todas as 77 linhas mantidas na cidade.



A medida é justificada pela redução do número de passageiros transportados no período e também ao recesso das escolas e faculdades.



Para saber se sua linha de ônibus teve redução de horário, consulte o site da Visate (www.visate.com.br), mande sua pergunta pelo WhatsApp da empresa (99605.3935) ou ligue no SAC (0800.051.6133).



Linhas que não irão mudar



:: Santa Fé/Vila Ipê/Belo Horizonte

:: Planalto/Santos Anjos

:: Século XX via 1° de Maio

:: Jardim da Lagoa

:: Forqueta

:: Vila Leon

:: Santa Tereza

:: Vila Mari

:: Interbairros

:: Verona

:: Parque das Rosas

:: Coletoras Norte, Sul, Leste e Oeste

:: Vila Maestra, Glória/Caravaggio, Campos da Serra/De Zorzi/São Luis

:: Vila Verde

:: Cinquentenário