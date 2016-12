Vereadores aprovam, e reajuste no IPTU em Bento Gonçalves pode chegar a 25% em 2017

Imposto 29/12/2016 | 11h30 Atualizada em

A Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves aprovou nesta quarta-feira, em duas sessões, sendo uma extraordinária, a mudança na base de cálculo do IPTU. O ajuste corrige em 25% o valor venal dos terrenos, não incidindo sobre outras cobranças que acompanham o carnê como o Imposto Predial, Taxa de Coleta de Lixo e Taxa de Varrição e Capina de Sarjetas. Posicionaram-se contra a proposta os vereadores Jocelito Tonietto (PDT), Marcos Barbosa (PRB), Moacir Camerini (PDT), Neilene Lunelli (PT) e Paulo Roberto Cavalli "Paco" (PTB).

As alíquotas do IPTU permanecem inalteradas e de acordo com o Artigo 42 do Código Tributário Municipal são de 1,5% para imóveis não edificados (terrenos baldios) e de 0,5% para imóveis edificados (apartamentos, casas, salas comerciais, pavilhões, etc.).De acordo com simulações feitas pelo departamento técnico da Secretaria Municipal de Finanças, os apartamentos sofrerão variação média de 2,8% no valor do Imposto.

O impacto é menor (aumento de 0,7% em média) se considerada a cobrança total do carnê, pois a mudança não atinge o valor das taxas. O valor do imposto para terrenos baldios terá um aumento de 25%. Proprietários de casas individuais sentirão uma variação média de 10,5% se considerando somente o valor do Imposto e de 3,5% em média no valor total do carnê.