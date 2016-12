Técnico Tite no Campeonato Gaúcho

Memória 21/12/2016 | 11h29 Atualizada em

O maior título na história do Corinthians não foi conquistado com a genialidade individual de Sócrates, Casagrande, Viola ou Marcelinho Carioca. O expressivo triunfo do clube paulista veio com o primoroso comando do caxiense Tite (Adenor Bachi), que soube organizar uma equipe com o espírito coletivo ao derrotar o Chelsea no Mundial de Clubes, na competição realizada no Japão, em 2012.



A vitória corinthiana consolidou e consagrou o profissionalismo de Tite como um dos grandes técnicos na atualidade do futebol mundial. Antes de chegar a este estágio de prestígio absoluto, ele comandou clubes do interior gaúcho com intensa determinação.



Nos anos de 1991, iniciou treinando o Guarani de Garibaldi. Posteriormente trabalhou na Ser Caxias, Veranópolis, e Ypiranga. Em 1993, treinou a equipe da Marcopolo no campeonato do SESI. A conquista no Campeonato Gaúcho com a SER Caxias, em 2000, e a Copa do Brasil em 2001, com o Grêmio, inaugurou um novo ciclo profissional na trajetória profissional de Tite.



O treinador, que começou sua carreira de jogador no estádio Centenário, também possui uma breve passagem no estádio Alfredo Jaconi. Em dezembro de 1996, foi contratado para comandar o Esporte Clube Juventude no campeonato Gaúcho. Nas imagens (02/02/1997), percebe-se o treinador caxiense no jogo diante do Brasil de Farroupilha. No segundo tempo, ele comemorou o gol do atacante Jean, como pode ser visto no registro abaixo.



Tite comemora gol no jogo diante do Brasil de Farroupilha. Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Alma vitoriosa na Seleção Brasileira



Atualmente, Tite vive um momento mágico na sua função de técnico. Convidado para devolver a credibilidade da Seleção Brasileira, o caxiense resgatou o time da péssima colocação da tabela da classificação das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Já no primeiro teste de fogo, os brasileiros derrotaram o Equador por três a zero. Em seguida, vieram mais cinco vitórias.



No entanto, o grande espetáculo deste exitoso trabalho foi demonstrado diante da Argentina, vice-campeã de 2014, e que possui o craque Messi. O técnico caxiense obteve resultados positivos em jogos que valem uma vaga para o Mundial, ao contrário daqueles jogos amistosos que pouco acrescentam à qualidade da Seleção Brasileira.



Na imagem nostálgica abaixo, Tite está com o elenco dos jogadores do Veranópolis, durante os preparativos para o Campeonato Gaúcho de 1998, em 13 de janeiro daquele ano.



Tite com o elenco dos jogadores do Veranópolis, durante os preparativos para o Campeonato Gaúcho de 1998. Foto: Roni Rigon / Agencia RBS