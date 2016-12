Rota do Sol apresenta movimento tranquilo neste domingo

Trânsito 25/12/2016 | 19h36 Atualizada em

Trânsito tranquilo marcou o primeiro fim de semana do verão na Rota do Sol, no feriado de Natal. Somente um acidente foi registrado na rodovia até próximo das 19h deste domingo, e sem gravidade. Segundo a Comunicação Social do Comando Rodoviário da Brigada Militar, um carro capotou no Km 243 da RSC-453, em São Francisco de Paula, ferindo quatro ocupantes da mesma família. No entanto, os envolvidos tiveram ferimentos leves.



Enquanto na sexta e sábado houve maior fluxo de carros no sentido Caxias/Litoral, a tarde do domingo foi marcada pela volta a Caxias do Sul. O Pioneiro contou cerca de 20 carros por minuto retornando a Caxias próximo das 17h, enquando apenas 10 iam ao litoral. Ainda assim, não houve registro de lentidão, já que a capacidade máxima da pista é de 30 carros por minuto. A manhã de domingo, no entanto, foi de movimento intenso, conforme percebeu o gerente de uma lancheria nas margens da rodovia, em Lajeado Grande.



— A manhã de domingo teve bastante movimento, muita gente indo para a praia. Mas no restante do tempo, sentimos uma baixa de 40% em relação ao ano passado. No dia 24, sábado, fechamos três horas antes — lamenta o gerente Luis Bonocore.



A BM afirma que pelo menos 43 mil veículos chegaram ao litoral somente no domingo pelas rodovias ERS-030, 040, 407 e 386. Com o asfalto em boas condições até Lajeado Grande, não houve grandes transtornos aos motoristas, conforme constatou a BM.



— Nós estávamos com a expectativa de um fluxo maior de veículos, e de mais ocorrências. Mas percebemos que há um fluxo contínuo desde o dia 19, as pessoas não deixaram para ir ao mesmo tempo. A expectativa agora é para o ano novo — comenta Rovani da Costa Silveira, major, comandante do 3º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar (3º CRBM).



Segundo major Costa, a única ocorrência envolvendo estrangeiros na Rota do Sol foi a autuação de um veículo com placas da Argentina por ultrapassagem em local proibido. Havia uma expectativa grande sobre a movimentação deste público, em decorrência da instalação de placas, por parte do DNIT, na região de Vacaria, orientando motoristas a acessar a Rota do Sol via Bom Jesus.



— Vimos poucos argentinos circulando na rodovia — afirma o major.



Do dia 17 até este domingo, foram 2.539 autuações nas rodovias estaduais do Litoral Norte. A média de fluxo diário foi de 35 mil veículos. A Rota é fiscalizada por três pardais com velocidade máxima de 80 km/h. Eles ficam em Vila Seca, Lajeado Grande e Tainhas. Durante o período de veraneio, a rodovia tem reforço no policiamento com a Operação Rota do Sol, que seguirá até 6 de março de 2017.