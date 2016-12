Restaurante O Casarão inaugurado em 1975

Memória 27/12/2016 | 11h30 Atualizada em

A história da gastronomia em Caxias do Sul está associada a riqueza cultural e turística. No bairro São Pelegrino estão sediados alguns dos mais emblemáticos restaurantes. O empresário Walter Mari, sensível e perceptivo às potencialidades desta região da cidade, juntamente com Renato Aguiar, inaugurou o restaurante O Casarão, em 30 de abril de 1975. Localizado na esquina da rua Feijó Junior com Avenida Julio de Castilhos, na parte térrea da casa de Aparício Postali.



O estabelecimento inovou ao oferecer um cardápio requintado e diferenciado. O serviço ¿à la carte¿, churrasco e café colonial foi elaborado para atender o fluxo de turistas que vinham apreciar as pinturas de Aldo Locatelli na vizinha igreja de São Pelegrino. Uma equipe composta de garçons vestida a rigor, maitre e chefs especializados exibiam um padrão de serviço conceitual impecável para época.



Na data inaugural, o restaurante recebeu visita do prefeito Mário David Vanin e bênçãos do padre Eugenio Giordani. Agostino Fontana, 80 anos, recorda que trabalhou na função de copeiro. Na imagem que abre a reportagem, percebe-se Fontana (de camisa xadrez) juntamente com a equipe de garçons e cozinheiros.



Amigos e familiares de Walter Mari



Hoje, Agostino Fontana demonstra e conserva grande admiração pelo amigo Walter Mari (in memorian). Fontana recorda que abertura do restaurante foi um acontecimento social badalado pelos apreciadores da excelente gastronomia. Na imagem de 30 de abril de 1975, abaixo, percebe-se Fontana com Valéria (filha de Walter) no colo, Raimundo Cardoso, Anselmo Moschem e Wilmar Marchioro (atrás); Noemy Fontana, Vilma Sirtoli Mari, e Walter com a filha Simone, à frente.



O tradicionalista Anselmo Moschem animou o primeiro atendimento com a música de sua gaita. Fontana distribuiu convites e comunicou para seus amigos a boa proposta culinária do restaurante.



Casarão no jornal Pioneiro



O jornal Pioneiro, edição de 10 de maio de 1975, veiculou um conjunto de seis imagens da abertura do restaurante. Entre os diferenciais da estrutura, destacou-se a instalação de uma lareira para aquecer o ambiente durante o inverno.



O proprietário Walter Mari ficou reconhecido na sociedade caxiense pela sua intensa dedicação ao ramo gastronômico. Em 1970, em sociedade com Guido Breda, abriu a Lancheria Bossa, especializada em baurus. Nesta casa, também revelou-se o talento culinário de Lulu Kerber, mais conhecido como mestre Lula.



