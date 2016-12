Quatro ônibus são alvo de assalto na quinta-feira em Caxias do Sul

Sem feridos 23/12/2016 | 08h51 Atualizada em

Quatro ônibus foram assaltados durante a quinta-feira em Caxias do Sul. Em todos os casos, os assaltantes levaram quantia de dinheiro de baixo valor, além de celulares.

Leia mais

Dois bandidos são mortos após tentativa de assalto no Floresta, em Caxias

Polícia aponta que bandidos que tentaram assaltar lavagem, em Caxias, foram mortos por outra pessoa



A primeira ocorrência foi às 9h na Avenida Julio de Castilhos com a Treze de Maio. A cobradora afirma que dois indivíduos anunciaram o roubo e levaram um celular e R$ 51. Eles não estariam armados.



Após, próximo ao meio-dia, outro homem anunciou assalto no ônibus da Avenida Doutor Mário Lopes, no Fátima Baixo. Ele levou um celular e R$ 50 do coletivo. Ele fugiu em direção às escadarias que dão acesso ao bairro Centenário.



Já à noite, às 20h, outro ônibus foi assaltado também na Avenida Doutor Mário Lopes. Um homem fez menção de estar armado e roubou R$ 80 do caixa do coletivo, além de um celular.

A última ocorrência foi às 21h no bairro Esplanada, quando outro homem levou R$ 80 do caixa do ônibus. Ele estaria armado.