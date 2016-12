Para concluir doutorado, Frei Jaime Bettega irá morar um ano em Roma

Educação e religiosidade 21/12/2016 | 16h03 Atualizada em

Uma das personalidades mais carismáticas e conhecidas do meio católico caxiense, Frei Jaime Bettega ficará boa parte de 2017 na Itália. O frei capuchinho embarcará para Roma no mês de março para concluir o doutorado em Administração de Empresas pela UCS. Ele deve permanecer pelo menos um ano em território italiano, para se aprofundar nos estudos que abordarão o assunto "compaixão em empresas familiares". Segundo o frei, ele irá comparar o ambiente de empresas familiares da Serra Gaúcha com o encontrado em empreendimentos italianos.



— A busca do aperfeiçoamento intelectual e da formação tem a motivação de crescer como ser humano, e de prestar ainda mais serviços para humanização dentro das organizações. A intenção é que seja possível que o local de trabalho seja, também, um local de felicidade — pontua o frei.



Frei Jaime ficará em um colégio interno de Capuchinhos em Roma, onde conviverá com mais de 90 freis de todo mundo. Enquanto estará dedicado aos estudos, o Frei Claudelino Brustolin, de Pelotas, assumirá o trabalho na Legião Franciscana de Assistência aos Necessitados (Lefan).



— No Mão Amiga, segue o mesmo trabalho. Muitas reuniões poderão ser feitas pelo Skype — diz o frei.



Aos amigos que sentirão falta do convívio com o capuchinho, Frei Jaime adianta:



— Com os meios globais, não existem mais distâncias. Continuarei, inclusive, escrevendo no Pioneiro.

Frei Jaime tem formação em Filosofia, Teologia, Administração de Empresas, Pós Graduação em Gestão de Pessoas e Mestrado em Administração, com enfoque na Espiritualidade nas Organizações. É coordenador da Lefan e fundador do Projeto Mão Amiga, que auxilia crianças carentes. Também é diretor nas rádios São Francisco e Mais Nova, e atualmente coordena a transição na Fundação de Assistência Social (FAS).