Obras na rodovia Rota do Sol em 2006

A conclusão da Estrada Rota do Sol possui um significado especial na história da Câmara de Indústria Comércio e Serviços de Caxias do Sul. O propósito de ligar a região da Serra Gaúcha com o litoral norte do Rio Grande do Sul surgiu na década de 1930. Uma campanha reivindicatória liderada por empresários caxienses e políticos se intensificou a partir da década de 1970.



Concluída em dezembro 2007, a via facilitou a viagem para as praias e fomentou a economia e o turismo ao longo de seu traçado. Numa breve revisão da execução da obra, o trecho entre Ana Rech e Lajeado Grande (São Francisco de Paula) foi inaugurado em outubro de 1990, no governo de Sinval Guazelli. Em setembro de 1991, os trabalhos recomeçaram nos limites entre a Lajeado Grande e Tainhas. Este trecho, de 43 quilômetros, iniciado no Governo Alceu Collares, foi inaugurado em fevereiro de 1997, na administração de Antonio Britto.



Na Serra do Pinto, o aperfeiçoamento do traçado com suavização das curvas e descidas exigiu um meticuloso estudo de engenharia e topografia. Dois túneis com pista dupla foram abertos na região montanhosa. O primeiro túnel foi aberto em 1998. Nesta região, dois pontos da estrada foram alterados para atender critérios técnicos, extinguindo a chamada estrada velha. O Viaduto da Cascata, edificado num penhasco, foi concebido para oferecer uma descida e subida menos intensa.



Nas imagens registrada há dez anos, percebe-se a construção dos gigantescos pilares do Viaduto da Cascata, em Aratinga.



Este local situa-se entre os dois túneis da Serra do Pinto Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

O Viaduto Humaitá foi concluído em dezembro de 2006. Na imagem, percebe-se a finalização dos serviços. Durante oito anos, este trecho oferecia um desvio estreito com descida e subida acentuada. O viajante saia de um percurso asfaltado para ingressar subitamente num trecho precário. Este local situa-se entre os dois túneis da Serra do Pinto.



Parada Obrigatória no Café Tainhas



O roteiro pela Estrada Rota do Sol é deslumbrante. Nos limites do município de São Francisco de Paula, o cenário campestre exibe a riquezas naturais de suas pastagens, riachos e arvoredos pictóricos. Na localidade de Tainhas, um aconchegante restaurante oferece refeições da culinária caseira, pastéis preparados em fogão à lenha e café.



Além de disso, a parada serve para relaxar e se reencontrar com os companheiros de viagem ou se surpreender com amigos veranistas em férias. O estabelecimento localiza-se no antigo roteiro que ligava o litoral.

Na localidade de Tainhas, um aconchegante restaurante oferece refeições da culinária caseira Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

