Nubiele descobre o que é salão de beleza com rainha e princesas da Festa da Uva

A estreia de Nubiele da Silva Borges em um salão de beleza comoveu quem estava por perto. Não só porque ficou ainda mais bonita com as unhas pintadas de rosa e com o penteado de cabelo impecável. É porque ficou emocionada com a companhia de três meninas bastante conhecidas em Caxias, o que acabou reforçando a timidez da pequena. Convidada pelo Pioneiro, ela foi até um salão acompanhada do trio de rainha e princesas da Festa da Uva. Aos nove anos, Nubiele não conseguiu descrever muito bem como se sentiu com a surpresa - tamanho embaraço - mas disse a famosa palavrinha mágica:

— Obrigada!

Nubiele e o trio da Festa da Uva aproveitaram a tarde no salão Santha Beleza Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

Nubiele é moradora do bairro Mariani e estuda no colégio Silvio Dal Zotto, próximo da casa da avó, no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz. Passa o contraturno escolar no Centro Assistencial Portal da Luz, instituto que atende crianças em vulnerabilidade social. Faz dança, artesanato, entre outros assuntos. Por lá, é descrita como uma menina que gosta de atividades agitadas e tem ótimo convívio entre as colegas. É comunicativa, estudiosa e brinca pra valer, descreve a educadora Emili dos Santos:

— E ela dá muito valor para as pequenas coisas. Agora que a mãe está empregada, ela traz um brinquinho, uma bijuteria, e ela fica muito feliz, sai irradiante.

Nubiele sonha em ser médica. Por isso, ao conhecer a rainha da Festa da Uva, Rafaelle Galiotto Furlan, aflorou-se o sentimento de admiração - atualmente, a rainha medica em uma clínica e pelos hospitais da cidade. Nubiele parecia encantada. Além de Rafaelle, as princesas Laura Denardi Fritz e Patrícia Piccoli Zanrosso abriram uma brecha na agenda para passar umas horinhas com a menina. E então Nubiele se sentiu importante. Teve as unhas feitas por uma manicure profissional. Escolheu a cor preferida, o rosa choque, para colori-las. Nos cabelos, a proprietária do salão que bancou os serviços, Nádia Maria da Rosa, fez questão de modelar cachinhos, e fixar um topete de rainha.

— Só faltou a coroa — elogiou Rafaelle.

O dia de princesa da pequena terminou em desfile Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

A maquiagem ficou por conta do trio de soberanas. Elas abriram a necessaire e capricharam na sombra e no batom. Rodeada das meninas, Nubiele confidenciou que está feliz que a mãe arrumou um emprego em um posto de gasolina. Por isso, não falta comida na casa onde vive com outras sete pessoas. Não sabia ainda como seria o Natal, já que é o segundo ou terceiro Natal que ela pede um tablet para o papai Noel. Se o presente vem ou não, Nubiele não sabe, mas o que quer em casa:

— Paz.