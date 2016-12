Jonathan conhece rotina da RBSTV e se emociona quando lembra do Natal

Especial 24/12/2016 | 08h40 Atualizada em

Jonathan Willian da Rosa tem 12 anos e sonha em ser jogador de futebol. Não ambiciona nenhum posto em time grande, nem confessa o seu jogador preferido. É que a simplicidade da rotina do menino, muitas vezes, impossibilita que pense em se tornar alguém famoso - mas não impede que sonhe em calçar um par de chuteiras e possa oferecer uma vida luxuosa aos pais e ao irmão. Ele mora no Marechal Floriano, bairro onde vivem muitas famílias carentes.



— Eu gosto muito de jogar futebol. É o que eu gostaria de ser, um jogador —resume Jonathan.



O presente que Jonathan ganhou neste Natal foi a chance de passar a manhã nos estúdios da RBSTV. Fã de televisão, ele pode acompanhar a rotina da equipe de jornalismo da emissora filiada à Rede Globo. A timidez de Jonathan não atrapalhou a participação nas atividades da equipe de redação. Logo se apresentou à coordenadora de jornalismo Shirlei Paravisi e adentrou na sala em que os jornalistas trabalham.

Jonathan posou para foto na bancada do Jornal do Almoço Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS



— É muito legal. Não pensei que fosse assim, desse jeito, com tanta gente — admitiu.



Jonathan operou uma câmera, leu o teleprompter (equipamento acoplado às câmeras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo apresentador) e bateu fotos com os jornalistas. Posou para fotos na bancada e, enquanto o Jornal do Almoço era transmitido ao vivo, ficou sentadinho no estúdio. Admirou quase que boquiaberto a televisão e a apresentadora Luma Leão que estava ali, pertinho, apresentando o programa. O filho do metalúrgico Fabiano José da Rosa e de Magda Janaína da Rosa, que atualmente procura emprego, ficou por algumas vezes encabulado. Quando questionado sobre o que o Natal representava, discretamente, chorou.



— É que eu tenho o pai, a mãe, e o mano... — resumiu.



O mano é o Lorenzo, de dois anos. Jonathan foi aprovado para a oitava série do Sílvio Dalzotto e se dá bem com os coleguinhas. Da família, recebe muitas orientações para ficar longe das drogas e da violência. Para este Natal, Jonathan não ambiciona muitas coisas materiais, mas quer manter a família por perto.

— Depois vamos a Venâncio Aires ver o pessoal — diz, referindo-se à cidade natal.