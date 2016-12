Discussão 26/12/2016 | 20h19 Atualizada em

Um homem ficou ferido com gravidade após uma briga no bairro Fenavinho, em Bento Gonçalves, na tarde desta segunda-feira. Após desentendimento dentro de uma pensão, Andres da Conceição, 28 anos, foi atingido com golpes de faca no tórax e no abdômen.

O autor do crime fugiu do local. Segundo Hospital Tacchini, o estado de saúde dele é estável.